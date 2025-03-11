شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعشاق الـ games .. موعد طرح لعبة Death Stranding 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيديو كوجيما مؤسس شركة Kojima Productions أن لعبة Death Stranding ستعود بجزء ثانٍ، ووفقًا لتقرير Hypebeast، من المقرر إطلاق اللعبة المرتقبة للغاية، والتي تحمل عنوان Death Stranding 2: On the Beach، في 26 يونيو 2025، مع فتح الطلبات المسبقة في 17 مارس، وقد جاء الإعلان خلال مناقشة في SXSW 2025، حيث كشف كوجيما وسوني عن مقطع دعائي مدته 10 دقائق للجزء الثاني القادم.

وستشهد اللعبة عودة نورمان ريدوس بدور سام بريدجز، إلى جانب لا سيدو بدور فراجيل وتروي بيكر بدور هيجز، وسينضم إليهم أعضاء جدد في فريق التمثيل، بما في ذلك Elle Fanning (Tomorrow)، وShioli Kutsuna (Rainy)، وGeorge Miller (Tarman)، إلى جانب Luca Marinelli بدور Neil، وDebra Wilson بدور Doctor، وAlissa Jung بدور Lucy.

استمرارًا لموضوع اللعبة الأصلية "الروابط"، سيشرع اللاعبون في رحلة جديدة إلى منطقة مجهولة، لاستكشاف ما هو أبعد من العلاقات الإنسانية في تجربة أخرى تتحدى النوع من Kojima، ويعرض المقطع الدعائي أيضًا أغنية "To The Wilder" لـ Woodkid، والتي تعمل كموسيقى تصويرية للجزء الثاني.

ستتوفر اللعبة في إصدارات متعددة:

Collector’s Edition (230 دولارًا) تتضمن اللعبة الرقمية الكاملة مع وصول مبكر لمدة 48 ساعة، وتمثال Magellan Man مقاس 15 بوصة، وتمثال Dollman مقاس 3 بوصات، وبطاقات فنية، ورسالة من Hideo Kojima، وعناصر مختلفة داخل اللعبة.

Digital Deluxe Edition (80 دولارًا) تتضمن وصولًا مبكرًا والعديد من العناصر داخل اللعبة.

Digital Standard Edition (70 دولارًا) الإصدار الأساسي من اللعبة.

ستأتي جميع الطلبات المسبقة، والتي تبدأ في 17 مارس في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي، مع مكافآت إضافية، بما في ذلك Quokka Hologram وإصدارات فضية من Battle Skeleton وBoost Skeleton وBokka Skeleton، وسيتم إطلاق Death Stranding 2: On the Beach حصريًا على PS5 في 26 يونيو 2025.