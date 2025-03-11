شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لمعركة قضائية جديدة بشأن محرك البحث الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسقطت وزارة العدل الأمريكية اقتراحًا لإجبار جوجل التابعة لشركة ألفابت على بيع استثماراتها في شركات الذكاء الاصطناعي، بما فى ذلك شركة أنثروبيك المنافسة لشركة أوبن إيه آى، لتعزيز المنافسة فى البحث عبر الإنترنت.

ولا تزال وزارة العدل وائتلاف من 38 محاميًا عامًا للولاية يسعون إلى الحصول على أمر قضائي يلزم جوجل ببيع متصفح كروم واتخاذ تدابير أخرى تهدف إلى معالجة ما قاله القاضى بأنه احتكار جوجل غير القانوني للبحث، وفقًا لأوراق المحكمة المقدمة في واشنطن.

وكتب المدعون: "الحلم الأمريكى يتعلق بقيم أعلى من مجرد السلع الرخيصة والخدمات المجانية عبر الإنترنت، تشمل هذه القيم حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية الابتكار وحرية المنافسة في سوق غير مشوهة باليد المسيطرة لمحتكر".

وقالت شركة أمريكية للتكنولوجيا التعليمية في دعوى قضائية إن نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي من جوجل تؤدي إلى تآكل الإنترنت، وقال متحدث باسم جوجل إن "المقترحات الشاملة تستمر في تجاوز قرار المحكمة بأميال، وستضر بمستهلكي أمريكا واقتصادها وأمنها القومي".

ولم يستجب متحدث باسم أنثروبيك على الفور لطلب التعليق.

وقال الرئيس دونالد ترامب إنه سيواصل حملته الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي بدأت خلال ولايته الأولى واستمرت في إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وقد استعان ترامب بمحامية مكافحة الاحتكار المخضرمة جيل سلاتر لقيادة جهود وزارة العدل.

وتمتلك جوجل حصة أقلية بقيمة مليارات الدولارات في أنثروبيك. وكتبت أنثروبيك إلى المحكمة في فبراير أن خسارة الاستثمار من شأنها أن تمنح ميزة تنافسية لشركة OpenAI وشريكتها مايكروسوفت.

وأظهرت الأدلة التي حصل عليها المدعون منذ تقديم مسودة توصيتهم في نوفمبر وجود خطر يتمثل في أن حظر جوجل من استثمارات الذكاء الاصطناعي "قد يتسبب في عواقب غير مقصودة في مجال الذكاء الاصطناعي المتطور"، كما قالوا في الاقتراح النهائي يوم الجمعة. وطلبوا إلزام جوجل بإخطار الحكومة مسبقًا بشأن الاستثمارات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي التوليدى.

قدمت جوجل، التي قالت إنها ستستأنف، اقتراحها الخاص الذي من شأنه أن يخفف الاتفاقيات مع أبل وغيرها لتعيين جوجل كمحرك بحث افتراضي على الأجهزة الجديدة. حدد قاضي المقاطعة الأمريكية أميت ميهتا موعدًا للمحاكمة على المقترحات في أبريل.

وتعد هذه القضية الضخمة واحدة من العديد من قضايا مكافحة الاحتكار الأمريكية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. تواجه Apple و Meta Platforms و Amazon أيضًا مزاعم بالحفاظ على احتكارات غير قانونية في أسواقها الخاصة.

منذ إعادة انتخاب ترامب، سعت جوجل إلى إثبات أن نهج وزارة العدل في القضية من شأنه أن يعيق قدرة الشركة على المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي و "يعرض القيادة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية لأمريكا للخطر"، ولا تزال العديد من التدابير التي اقترحها المدعون العامون في نوفمبر/تشرين الثاني قائمة مع بعض التعديلات.

وعلى سبيل المثال، ينص أحد المتطلبات التي تلزم جوجل بمشاركة بيانات استعلامات البحث مع المنافسين الآن على أن جوجل يمكنها فرض رسوم هامشية للوصول وأن المنافسين لا يجب أن يشكلوا خطرًا على الأمن القومي، وقد حظي الاقتراح بتصريحات دعم من المدعين العامين الديمقراطيين والجمهوريين وكذلك نقابة عمال ألفابت.