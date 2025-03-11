تكنولوجيا: HTC تكشف عن هاتف Wildfire E5 Plus الاقتصادي بتصميم عصري وكاميرا 50 ميجابكسل وشاشة 90 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HTC عن أحدث إضافة إلى سلسلة Wildfire، حيث يستهدف الهاتف الفئة الاقتصادية مع تصميم حديث نسبياً.

يأتي Wildfire E5 Plus بإطار مسطح وظهر مسطح متاح باللونين الأزرق والأسود، مع وحدتي كاميرا دائريتين تمنحانه مظهراً أنيقاً. ومع ذلك، تكشف الشاشة ذات الحافة السفلية العريضة عن كونه هاتفاً من الفئة الأساسية.

يتميز Wildfire E5 Plus بشاشة قياس 6.745 بوصة بدقة +720p ومعدل تحديث 90 هرتز. كما يضم كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل، والذي يبدو أنه مجرد إضافة تجميلية.

أما من ناحية الأداء، فقد زودت HTC الهاتف بمعالج Unisoc Tiger T606، وهو شريحة بمعمارية 12 نانومتر تعود إلى عام 2019، وتضم نواتين Cortex-A75 للأداء العالي بتردد يصل إلى 1.6 جيجاهرتز، بالإضافة إلى ستة أنوية Cortex-A55 للكفاءة.

يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 6 جيجابايت، مع تخزين داخلي بسعة 128 جيجابايت يمكن توسيعه عبر بطاقة microSD. وتعمل بطاريته التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير عبر منفذ USB-C. أما على صعيد الاتصال، يدعم Wildfire E5 Plus شبكات 4G لكنه يفتقر إلى دعم 5G.

يعمل الهاتف بنظام Android 14، لكن HTC لم تكشف بعد عن مدة دعم التحديثات التي سيحصل عليها الجهاز. كما يمكن توصيل سماعات الرأس إما عبر تقنية Bluetooth 5.0 أو من خلال منفذ 3.5 مم.

سيتم طرح HTC Wildfire E5 Plus في فيتنام بسعر 2,379,000 دونغ فيتنامي (حوالي 93 دولاراً) للإصدار الذي يحتوي على 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من التخزين الداخلي. ولم تؤكد HTC حتى الآن أي معلومات حول الإطلاق العالمي.

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