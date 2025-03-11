شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة نرويجية تكشف عن أول روبوت بشرى "خادم" يعمل بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة الروبوتات النرويجية "1X" مؤخرا عن إطلاق NEO Gamma، وهو روبوت ثنائى الأرجل يعمل بالذكاء الاصطناعى، يمكنه أداء العديد من المهام المنزلية، مثل حمل الغسيل وتنظيف النوافذ والتنظيف بالمكنسة الكهربائية، ففى الفترة الماضية، ظهرت تطورات كبيرة فى مجال الروبوتات، بما فى ذلك STAR1، أسرع روبوت ثنائى الأرجل فى العالم، أو SE01، وهو روبوت ثنائى الأرجل مشهور بمشيته السلسة، ولكن من حيث الفائدة اليومية، كانت الروبوتات أقل.

ووفقا لشركة الروبوتات النرويجية "1X"، تم إنتاج NEO Gamma، وهو خادم على شكل إنسان قادر على أداء العديد من الأعمال المنزلية مثل التنظيف والتنظيف بالمكنسة الكهربائية وحتى تقديم الشاي، ولجعله يبدو أكثر إنسانية، تعاونت الشركة مع شركة شيما سيكى، وهى شركة يابانية تصنع آلات الحياكة، لإنشاء بدلة ناعمة وسلسة تخفى جسم الروبوت المعدنى.

وبحسب موقع 1X، فإن الروبوت NEO Gamma الذى تم الكشف عنه مؤخرا يمكنه القيام بمجموعة متنوعة من الإجراءات، مثل الانحناء لالتقاط الأشياء من على الأرض، والجلوس على كرسى، وترتيب الأشياء الملتوية فى جميع أنحاء المنزل، وحتى صب الشاى فى كوب، ويبدو أن الشركة تستخدم بيانات التقاط الحركة البشرية لتدريب الروبوت على أداء حركات مختلفة بطريقة أكثر إنسانية، بحسب ما ذكر موقع oddity central.



شركة تبتكر روبوت يقوم بالأعمال المنزلية

وحاولت الشركة، برمجة الروبوت على أن يكون أكثر هدوءا بفضل نظام قيادة تم تصميمه على غرار الأوتار البشرية، فإن تصرفات الروبوت الشبيه بالإنسان تولد 10 ديسيبل فقط، مما يجعله هادئا مثل الثلاجة الحديثة.

بفضل مكون الذكاء الاصطناعى المتقدم، يمكن لـ 1X العمل بشكل مستقل، ولكن بفضل الميكروفونات الأربعة المدمجة، فهو يستجيب بشكل كبير للأوامر من مستخدميه من البشر، ويمكنه أيضا الاستجابة وإجراء محادثات بسيطة، أو تشغيل الموسيقى من خلال مكبر صوت فى منطقة الحوض.

بدوره، قال بيرند بورنيج، الرئيس التنفيذى لشركة 1X: "فى المستقبل القريب، سيكون لدينا جميعا روبوتات منزلية خاصة بنا مثل روزى أو بايماكس.. ولكن لكى تصبح الروبوتات ذات الشكل البشرى جزءا حقيقيا من الحياة اليومية، يجب تطويرها بالتعاون مع البشر، لا يمكن تطويرها بمفردها، ونحن نتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل حول NEO Gamma قريبا".

وفى أعقاب الجدل الأخير المحيط بواحد من أكثر الروبوتات البشرية شهرة فى الصين والذى بدا وكأنه يعانى من خلل ويتصرف بعدوانية حول البشر، سيكون من المثير للاهتمام تزايد عدد الأشخاص الذين سيستقبلون الخادم الآلى الجديد مثل NEO Gamma فى منازلهم.