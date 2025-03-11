شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق Smart Home Hub من Apple بسبب تأخيرات Siri والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت شائعات منذ فترة طويلة حول تطوير شركة أبل لمركز منزلي ذكي ، وكان من المتوقع إطلاقه في وقت ما في شهر مارس كأحدث إضافة إلى مجموعة منتجات المنزل الذكي التي تنتجها الشركة، ولكن الآن يواجه تأجيلًا، وفقًا لاحدث تقرير.

ويعزى هذا إلى الصعوبات التي واجهتها شركة التكنولوجيا العملاقة التي يقع مقرها في كوبرتينو في تطوير نسخة أكثر تقدمًا من Siri، والتي قد تعتمد قدراتها إلى حد كبير على جهاز المنزل الذكي المزعوم.

وتأتي هذه المعلومات من مارك جورمان من بلومبرج في أحدث إصدار من نشرة Power On ، سلط الصحفي الضوء على أن شركة Apple كانت لديها في البداية خطط للإعلان عن مركز المنزل الذكي الجديد في مارس، لكن هذه الخطط أصبحت الآن في خطر ، ويقال إن ظهوره لأول مرة يعتمد إلى حد كبير على تطوير الشركة لـ Siri المتقدم الذي وعدت به والذي سيستفيد منه الجهاز المزعوم.

وحتى موعد إطلاقه، أفادت التقارير أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون بدأت برنامج اختبار منزلي داخلي، يسمح لموظفين محددين بأخذ الجهاز المذكور إلى المنزل وتقديم ملاحظاتهم.

وزعم جورمان سابقًا أن هذا قد يكون "الإصدار الأكثر أهمية لشركة آبل هذا العام"، والذي سيصبح "الخطوة الأولى نحو دور أكبر في المنزل الذكي".

الميزات المتوقعة

في حين أن التفاصيل نادرة، تشير التقارير السابقة إلى أن مركز المنزل الذكي المزعوم يحمل الاسم الرمزي J490 ، قد يتميز أيضًا بشاشة تعمل باللمس مع شاشة مربعة ، وعلى غرار واجهة Apple TV، من المتوقع أن تحتوي شاشته على واجهة مستخدم قابلة للتخصيص مع وجوه متعددة للساعة، تلمح التقارير إلى تضمين إمكانيات مؤتمرات الفيديو التي تستفيد من كاميرا مدمجة، إلى جانب التعرف على إيماءات اليد كآلية تحكم.

ومن بين المزايا الأخرى التي تم الإبلاغ عنها لمركز المنزل الذكي المزعوم هو تحديد هوية المستخدم وعلى غرار HomePod الحالي، قد يسمح للمستخدمين بتقديم طلبات شخصية عبر الأوامر الصوتية، وقد يحتوي أيضًا على قدرات تشغيل الوسائط ويعمل أيضًا كمستقبل AirPlay.