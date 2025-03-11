شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التهديدات المتقدمة المستمرة استهدفت 25% من الشركات في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحدث تقرير تحليلي من خدمة خبراء مركز الأبحاث الروسي كاسبرسكي للاكتشاف والاستجابة المدارة MDR عن كشف التهديدات المتقدمة المستمرة APTs في 25% من الشركات، حيث شكلت هذه التهديدات أكثر من 43% من إجمالي الحوادث الأمنية عالية الخطورة، مما يشكل ارتفاعاً هائلاً بنسبة 74% مقارنة بعام 2023.

يقدم التقرير التحليلي السنوي لخدمة الاكتشاف والاستجابة المدارة MDR رؤى وتحليلات عميقة مبنية على دراسة الحوادث الأمنية التي رصدها فريق مركز عمليات الأمن لدى كاسبرسكي.

ويوفر التقرير تحليلاً شاملاً لأبرز التكتيكات والأساليب والأدوات التي يستخدمها المهاجمون، كما يستعرض سمات الحوادث الأمنية المكتشفة وتوزيعها عبر المناطق والقطاعات الصناعية بين عملاء MDR.

كشفت النتائج الأخيرة أن التهديدات المتقدمة المستمرة (APTs)، والتي تصنف كهجمات موجهة يديرها عناصر بشرية، قد أثرت بشكل ملحوظ على 25% من الشركات، حيث شكّلت نسبة مقلقة بلغت 43% من إجمالي الحوادث الأمنية عالية الخطورة التي رُصدت خلال عام 2024.

مقارنة بالسنوات السابقة، يمثل هذا زيادة ملحوظة بنسبة 74% عن عام 2023 وارتفاعاً بنسبة 43% عن عام 2022، وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في تقنيات الكشف الآلي، يواصل المهاجمون المحترفون استغلال الثغرات والتحايل على هذه الأنظمة.

ومن الملاحظ أن التهديدات المتقدمة المستمرة (APTs) رُصدت في جميع القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات، مع تركز الهجمات بشكل رئيسي على قطاعي تكنولوجيا المعلومات والقطاع الحكومي.

إضافة إلى ذلك، شكلت الحوادث التي تم تصنيفها كهجمات موجهة بشرياً، والتي تبين لاحقاً أنها تمارين أمن سيبراني أجراها العملاء، ما يزيد عن 17% من مجمل الحوادث المسجلة.

كما مثلت الانتهاكات الجسيمة للسياسات الأمنية نحو 12% من الحوادث عالية الخطورة، بينما شكلت الحوادث المرتبطة بالبرمجيات الخبيثة نسبة مماثلة تتجاوز 12%، حيث تركز تأثيرها بشكل خاص في القطاعات المالية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات.

يقول سيرجي سولداتوف، مدير مركز عمليات الأمن في كاسبرسكي: "لاحظنا خلال عام 2024 تصاعداً في التهديدات المتقدمة المستمرة (APTs)، ويؤكد هذا الاتجاه المثير للقلق أنه رغم التقدم في تقنيات الكشف الآلي، لا تزال الهجمات الموجهة التي ينفذها المحترفون قادرة على اختراق نقاط الضعف في مختلف القطاعات.

لذا، يتعين على المؤسسات رفع مستوى جاهزيتها والاستثمار في استراتيجيات أمن سيبراني متكاملة للتصدي لهذه التهديدات المتقدمة.