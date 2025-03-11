شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف Google Pixel 9a.. تسريبات جديدة تسبق الإطلاق المرتقب والان مع تفاصيل الخبر

تتصاعد التكهنات حول هاتف Google Pixel 9a مع انتشار صور وتصميمات تسريبية قبل الإطلاق العالمي المتوقع في 19 مارس، مع طرح الجهاز في الهند يوم 20 مارس.

وذلك على الرغم من عدم صدور بيان رسمي حتى الآن بشأن موعد الإطلاق أو المواصفات التفصيلية، فقدمت التسريبات فكرة واضحة عما يمكن توقعه من هذا الهاتف الجديد.

شارك المخبر إيفان بلاس تصميمات تسريبية تظهر الجهاز بأربعة ألوان جذابة، حيث يظهر التصميم نفس النمط الذي تكرر في التسريبات السابقة، مع لوحة خلفية مسطحة وترتيب مزدوج للكاميرات.

وقد كشفت إحدى الصور عن وجود قطرات ماء على الجهاز، مما يؤكد حصوله على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، إضافة إلى عرض ميزات جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي من خلال الصور التسويقية.

وفيما يتعلق بالمواصفات التقنية، يُشاع أن Pixel 9a سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.28 بوصة بدقة FHD+ مع دعم HDR10+، ومعدل تحديث يصل إلى 120Hz وسطوع يصل إلى 2700 نت.

وسيعمل الهاتف بمعالج Google Tensor G4، مدعوماً بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5X ومساحة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

كما تتركز التحسينات في مجال التصوير، إذ يتوقع أن يحتوي الجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة زاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل مخصصة للصور الذاتية ومقاطع الفيديو.

ومن الناحية العملية، سيحتوي Pixel 9a على بطارية بسعة 5100 مللي أمبير مع دعم للشحن السلكي بسرعة 23 واط والشحن اللاسلكي بسرعة 7.5 واط.

كما يشاع أن السعر الابتدائي للطراز الأساسي قد يبدأ من حوالي 645 دولار أمريكي، فيما قد تتجاوز المواصفات الأعلى سعر 755 دولار أمريكي، إلا أن هذه الأسعار تبقى ضمن نطاق التكهنات حتى الإعلان الرسمي.

تأتي هذه التسريبات لتضع الجماهير في حالة ترقب لما سيقدمه Google Pixel 9a من ميزات مبتكرة تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري، مما يعزز مكانة سلسلة هواتف Pixel في ظل المنافسة الشديدة في سوق الهواتف الذكية العالمي.