تكنولوجيا: Realme تحدد 19 مارس موعد إطلاق هاتف P3 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme عن نيتها إطلاق هاتفها الجديد P3 Ultra في الشهر الجاري وتحديداً يوم 19 مارس، وهو الهاتف الذي يُعتبر أول هاتف من فئة Ultra من الشركة. يأتي هذا الإطلاق بعد إطلاق هاتفي P3 Pro وP3x الشهر الماضي، مما يعكس استراتيجية Realme لتوسيع نطاق منتجاتها في السوق.

وصفت Realme الهاتف بأنه يجمع بين “التصميم الفائق، الأداء الفائق، والكاميرا الفائقة”، مما يقدم للمستخدمين مزيجًا من “الأناقة، السرعة، والتصوير المتفوق”. على الرغم من أن الشركة لم تكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف، إلا أن التصريحات الأولية تشير إلى أن P3 Ultra سيأتي بتصميم مميز وأداء قوي وكاميرات متطورة.

من خلال الصور التشويقية التي نشرتها Realme، يظهر أن الهاتف سيأتي بزر تشغيل مميز على الإطار الجانبي الأيمن، مما يضيف لمسة جمالية إلى التصميم العام. كما يُتوقع أن يتمتع الهاتف بشاشة عالية الجودة ومعالج قوي يدعم الأداء السريع، بالإضافة إلى كاميرات متقدمة تهدف إلى تقديم تجربة تصوير متميزة.

مع إطلاق P3 Ultra، تؤكد Realme مرة أخرى على التزامها بتقديم هواتف ذكية بمواصفات عالية الجودة وتصميم أنيق، مما يجعلها منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية. ننتظر المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي.

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