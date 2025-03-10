تكنولوجيا: M3 Ultra يظهر تحسينات طفيفة مقارنة بـ M4 Max في اختبارات الأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Apple في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن جهاز Mac Studio الجديد المزود بمعالجي M4 Max وM3 Ultra الجديد كليًا، وذلك خلال حدث إطلاق تم الإعلان عنه في 3 مارس 2025. وظهرت مؤخرا نتائج اختبار الأداء الأولى لمعالج M3 Ultra على قاعدة بيانات Geekbench 6، مما أتاح نظرة مبكرة على قدراته مقارنةً بـ M4 Max. أظهرت النتائج أن M3 Ultra يتفوق على M4 Max في اختبارات الأداء متعدد النوى، لكنه يتخلف عنه في اختبارات النواة الواحدة.

وفقًا للاختبارات، سجل M3 Ultra، المزود بـ 32 نواة لوحدة المعالج، درجة 3221 في اختبار النواة الواحدة و26247 في اختبار النوى المتعددة. بالمقارنة، سجل جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة المزود بـ M4 Max (بـ 16 نواة CPU) درجة 4051 في النواة الواحدة و24303 في النوى المتعددة. هذا يعني أن M3 Ultra أبطأ بنسبة 20% في الأداء أحادي النواة مقارنة بـ M4 Max، لكنه يتفوق بنسبة طفيفة في الأداء متعدد النوى، حيث يقدم تحسنًا بنحو 8% فقط. يُشار إلى أن M3 Ultra يستخدم تقنية التصنيع 3 نانومتر من الجيل الأول من TSMC، بينما يعتمد M4 Max على تقنية الجيل الثاني الأكثر كفاءة، مما قد يفسر الفجوة في الأداء أحادي النواة.

لم تُفصح التقارير عن تفاصيل أداء وحدة معالجة الرسوميات (GPU) لـ M3 Ultra، التي تتميز بـ 80 نواة، مقارنةً بـ 40 نواة في M4 Max، مما يشير إلى أن الفارق الأكبر قد يكمن في المهام كثيفة الرسوميات، مثل التصميم ثلاثي الأبعاد أو تحرير الفيديو، التي لم تُختبر بعد. من حيث التسعير، يبدأ سعر Mac Studio مع M4 Max من 1999 دولارًا أمريكيًا، بينما يبدأ سعر الإصدار المزود بـ M3 Ultra من 3999 دولارًا أمريكيًا، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الزيادة في السعر تتناسب مع الفوائد الفعلية التي يقدمها M3 Ultra.

يُعد هذا الإعلان جزءًا من استراتيجية Apple لتحديث أجهزتها الاحترافية، حيث يُتوقع إطلاق Mac Studio الجديد في الأسواق يوم 12 مارس 2025. ومع ذلك، تُعتبر هذه النتائج مبكرة، وينتظر المستخدمون اختبارات أكثر شمولية لتقييم الفروقات الحقيقية، خاصة في مجال الأداء الرسومي الذي قد يكون نقطة قوة M3 Ultra.

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