شكرا لقرائتكم خبر عن دولة متورطة.. إيلون ماسك يكشف عن أسباب عطل "إكس" الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أسباب عطل "إكس"

هجوم سيبراني على "إكس"

الدمام - شريف احمد - كشف إيلون ماسك عن أسباب عطل "إكس" الأخير، مشيرًا إلى تعرض منصته "إكس" إلى هجوم سيبراني ضخم.وأوضح ماسك في منشور "نتعرض لهجوم كل يوم، لكن هذا الهجوم استخدم فيه الكثير من الموارد.. إما أنه كانت وراء الهجوم مجموعة كبيرة منسقة أو دولة.. نحن نتعقبه".كانت بدأت الشكوى من انقطاع خدمة إكس في السادسة من صباح اليوم ثم تكررت في العاشرة حيث لم يتمكن أكثر من 40 ألف مستخدم من الوصول إلى المنصة.كما بدأ انقطاع متصل استمر ساعة على الأقل للخدمة ظهيرة اليوم، وكان الاضطراب الأشد من نصيب السواحل الأمريكية، وبدا أن الاضطراب أشد بالنسبة للمستخدمين على السواحل.وذكر موقع داونسيكتور "دوت كوم" أن 56% من المشكلة كانت من نصيب مستخدمي تطبيق منصة إكس، في حين كان 33% منها من نصيب مستخدمي موقع إكس على الإنترنت.وكانت تعرضت منصة "إكس" في مارس 2023 عندما كان اسمها تويتر لعطل كبير استمر نحو ساعة.