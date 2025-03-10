شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حماية اللاب توب من السرقة.. 8 خطوات أساسية لتأمين جهازك وبياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح اللاب توب جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، سواء في العمل أو الدراسة أو الترفيه، لكن مع تزايد استخدامه، تزداد أيضًا مخاطر فقدانه أو سرقته، ما قد يعرض بياناتك الشخصية والملفات الهامة للخطر، لذلك، من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الجهاز وتأمين المعلومات المخزنة عليه.

في هذا التقرير، نستعرض 10 خطوات أساسية لحماية اللاب توب من السرقة وتأمين بياناتك حتى في حالة فقدانه.

1. استخدم كلمة مرور قوية لحماية الجهاز

أول وأهم خطوة هي تأمين الجهاز بكلمة مرور قوية لمنع أي شخص من الوصول إلى بياناتك في حال سرقته. يجب أن تكون كلمة المرور:

صعبة التخمين، مكونة من أحرف وأرقام ورموز.

غير مكررة مع كلمات مرور أخرى تستخدمها لحساباتك.

يمكنك أيضًا تفعيل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه إذا كان جهازك يدعم هذه الميزة.

2. قم بتفعيل خاصية "تتبع الجهاز"

توفر أنظمة التشغيل الحديثة ميزة تتبع الأجهزة المفقودة، والتي تساعدك في العثور على اللاب توب في حال فقدانه:

في ويندوز: قم بتفعيل ميزة Find My Device من إعدادات الحساب.

في MacBook: قم بتفعيل ميزة Find My Mac عبر iCloud، مما يمكنك من تحديد موقع الجهاز ومسح بياناته عن بُعد.

3. استخدم قفل أمان فعلي (Laptop Lock)

إذا كنت تعمل في مكان عام أو مكتبي، يمكنك استخدام قفل الأمان المعدني (Kensington Lock)، وهو عبارة عن كابل معدني يُثبت في اللاب توب ويربط بمكتب أو طاولة، مما يجعل سرقته أكثر صعوبة.

4. تشفير بياناتك لحمايتها من الاختراق

قم بتفعيل تشفير الملفات باستخدام أدوات مثل BitLocker (على ويندوز) أو FileVault (على macOS)، بحيث لا يتمكن السارق من الوصول إلى بياناتك حتى إذا اخترق كلمة المرور.

5. احفظ نسخة احتياطية من ملفاتك المهمة

استخدم هارد ديسك خارجي أو خدمات التخزين السحابي مثل Google Drive أو OneDrive أو iCloud لحفظ نسخة احتياطية من ملفاتك المهمة.

احرص على تحديث النسخ الاحتياطية بانتظام لتجنب فقدان البيانات في حالة ضياع الجهاز.

6. تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة

لا تقم بتسجيل الدخول إلى حساباتك البنكية أو حساباتك الشخصية المهمة أثناء استخدام شبكة Wi-Fi عامة، حيث يمكن أن تكون غير آمنة ومعرضة للاختراق.

إذا كنت مضطرًا لاستخدام الإنترنت في مكان عام، استخدم شبكة VPN لحماية بياناتك.

7. استخدم برامج الحماية من السرقة

هناك العديد من البرامج التي تساعدك في تحديد موقع اللاب توب ومسح بياناته عن بُعد مثل:

Prey: يتيح لك تتبع جهازك وإرسال تنبيهات في حال سرقته.

LoJack for Laptops: يساعد في قفل الجهاز عن بُعد ومسح بياناته.

Find My Device: خاصية مدمجة في ويندوز وماك لتحديد موقع الجهاز.

8. احتفظ بالرقم التسلسلي للجهاز (Serial Number)

قم بتسجيل الرقم التسلسلي للاب توب، والذي يكون مدونًا على الجهاز أو في إعداداته، فقد تحتاج إليه عند الإبلاغ عن السرقة أو محاولة استرجاعه.