شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التسوق الذكي في رمضان.. كيف تغير التكنولوجيا عادات الشراء خلال الشهر الكريم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول شهر رمضان المبارك، تتغير عادات التسوق لدى الأفراد والعائلات، حيث يزداد الإقبال على شراء المواد الغذائية، والملابس، والهدايا، وأدوات الزينة استعدادًا للشهر الكريم وعيد الفطر، ولكن مع التطور التكنولوجي، لم يعد التسوق الرمضاني كما كان في الماضي، إذ أصبحت التطبيقات الذكية، ومنصات التجارة الإلكترونية، وخدمات التوصيل السريع تلعب دورًا كبيرًا في تسهيل هذه التجربة.

1. تطبيقات التسوق الإلكتروني: راحة وأمان

في ظل ازدحام الأسواق خلال شهر رمضان، أصبح الكثيرون يعتمدون على التسوق الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد، تقدم التطبيقات عروضًا خاصة لرمضان، مما يسمح للمستهلكين بشراء احتياجاتهم بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

مزايا التسوق الإلكتروني في رمضان

• توصيل سريع يوفر الوقت، خاصة مع خدمات التوصيل الفوري خلال ساعات.

• خصومات وعروض حصرية على المنتجات الرمضانية.

• إمكانية مقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة للحصول على أفضل العروض.

2. تطبيقات طلب الطعام والسحور أونلاين

أصبحت تطبيقات طلب الطعام والتوصيل خيارًا مثاليًا للصائمين الذين لا يملكون وقتًا كافيًا لتحضير وجبات الإفطار والسحور، توفر هذه التطبيقات قوائم طعام متنوعة، مع إمكانية الطلب المسبق والتوصيل في الوقت المحدد.

3. الذكاء الاصطناعي يساعد في تخطيط المشتريات

تستخدم بعض التطبيقات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستهلكين في تنظيم مشترياتهم، حيث يمكن لتطبيقات مثل "Google Shopping" أو "ShopSavvy" تقديم اقتراحات مخصصة بناءً على العادات الشرائية للمستخدم، مما يسهل عملية التسوق ويوفر الأموال.

4. الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية تسهّل التعاملات

مع تطور خدمات الدفع الرقمي مثل Apple Pay، وGoogle Pay، وفودافون كاش، أصبح التسوق الرمضاني أكثر أمانًا وسرعة، توفر هذه الوسائل البديلة عن الدفع النقدي سهولة في إنهاء عمليات الشراء سواء عبر المتاجر الإلكترونية أو حتى في الأسواق التقليدية.

5. تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على قرارات الشراء

تلعب منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام، فيسبوك، وتيك توك دورًا كبيرًا في توجيه المستهلكين نحو أحدث العروض والمنتجات الرمضانية، يعتمد العديد من المؤثرين (Influencers) على مراجعة المنتجات وعرض العروض الحصرية، مما يؤثر على قرارات التسوق لدى الكثيرين.