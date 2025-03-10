شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهامات لـ Meta بالتفكير في مشاركة بيانات المستخدمين مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير من صحيفة واشنطن بوست تفاصيل الادعاءات التي قدمتها المبلغة عن المخالفات سارة وين ويليامز بشأن فيسبوك في شكوى من 78 صفحة قدمتها في أبريل الماضي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك أن الشركة أنشأت نظام رقابة على أمل السماح لها بالعمل في الصين وأنها فكرت في السماح للحكومة الصينية بالوصول إلى بيانات المستخدمين في البلاد.

وقد تم الإبلاغ عن مزاعم بأن فيس بوك طور أداة لقمع المحتوى لاسترضاء الصين، حيث تم حظرها منذ عام 2009، لأول مرة في عام 2016 من قبل صحيفة نيويورك تايمز، ولدى وين ويليامز مذكرات عن وقتها في فيسبوك، أشخاص مهملون: قصة حيث كنت أعمل، والتي ستصدر هذا الأسبوع.

وقالت وين ويليامز - مدير السياسة العالمية السابق في فيسبوك والذي تم فصله في عام 2017 - في الشكوى إن الشركة شكلت فريقًا في عام 2014 يركز على إنشاء نسخة من فيسبوك تتوافق مع قوانين الصين، تحت الاسم الرمزي "مشروع ألدرين"، وفقًا لتقارير صحيفة واشنطن بوست.

بالإضافة إلى بناء نظام رقابة، ورد أنه تم اقتراح خلال المفاوضات مع المسؤولين الصينيين أن تسمح الشركة لشركة صينية خاصة بمراجعة المحتوى الذي ينشره المستخدمون في الصين، وأن توظف فيسبوك مئات المشرفين المكرسين لجهود سحق المحتوى المقيد.

وفي بيان لصحيفة واشنطن بوست، قال المتحدث باسم الشركة آندي ستون إن اهتمام الشركة السابق بالسوق الصينية "ليس سراً"، وأن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أعلن عن الابتعاد عن هذه الجهود في عام 2019، لكن شكوى وين ويليامز ترسم صورة أكثر اكتمالاً لمدى استعداد فيسبوك (قبل ميتا) للذهاب للحصول على قاعدة مستخدمين صينية.

ومنذ ذلك الحين، أصبح زوكربيرج صريحًا بشأن "حرية التعبير" وأدخل تغييرات على الطريقة التي تتعامل بها منصات Meta مع الإشراف، في وقت سابق من هذا العام، أعلن زوكربيرج أن Facebook وInstagram سيتوقفان عن التحقق من الحقائق ويتبنيان بدلاً من ذلك ملاحظات مجتمعية على غرار X.