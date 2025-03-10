شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المؤتمر العالمي للهواتف يستقطب 109 آلاف زائر ويستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

اختتم المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة MWC في برشلونة فعالياته في 6 مارس، حيث أعلنت رابطة "GSMA" أن الحدث استقطب 109 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، ليؤكد مكانته كمنصة تجمع كبار اللاعبين في قطاع التكنولوجيا.

وعلق جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لـ GSMA، على أهمية الحدث قائلاً: "MWC هو المكان الذي تلتقي فيه الصناعات، وهذا العام أظهر الحدث مدى سرعة تطور التكنولوجيا وتأثيرها على العالم من حولنا، من الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مستقبل التنقل الذكي، كانت النقاشات في برشلونة هذا الأسبوع محورية لرسم ملامح العام المقبل، كذلك ما يحدث في MWC يطلق شرارة التغيير الحقيقي.

كشفت GSMA أن نسخة هذا العام من المؤتمر شهدت مشاركة ممثلين من 205 دول ومناطق، بالإضافة إلى أكثر من 2900 جهة عارضة وراعية وشريكة، كما ضم الحدث أكثر من 1200 متحدث، كانت نسبة النساء بينهم 41%.

واستضاف البرنامج الوزاري لـ GSMA وفودًا من 148 دولة، بما في ذلك 66 وزيرًا و111 جهة تنظيمية، كما شهدت منصة 4YFN المخصصة للشركات الناشئة مشاركة أكثر من 1000 شركة ناشئة، وما يقرب من 380 متحدثًا، واستقطبت أكثر من 900 مستثمر يديرون صناديق استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليار يورو.

حظي الحدث بتغطية إعلامية واسعة، حيث شارك فيه أكثر من 2900 صحفي ومحلل تقني لمتابعة أحدث التطورات، كما شهدت المنصات الرقمية لـ MWC تفاعلًا كبيرًا، حيث تم تسجيل ما يقرب من نصف مليون مشاهدة فريدة للجلسات الرئيسية والبثوث المباشرة.

أما Talent Arena، الذي نظمته Mobile World Capital Barcelona بالتزامن مع الحدث، فقد جذب أكثر من 20 ألف زائر، توزعوا بين محترفين كبار 53% وطلاب وشباب محترفين (47%).

وفي ختام الحدث، قال ماتس جراندريد، المدير العام لـ GSMA، خلال مؤتمر MWC برشلونة 2025: "لقد حضرت جميع نسخ MWC منذ انطلاقه، ومع كونه الأخير لي كمدير عام، أشعر بفخر كبير بالتطور الذي شهده المؤتمر، هذه الصناعة تدخل حقبة جديدة، وأنا ممتن للمساهمة ولو بجزء بسيط في هذا المسار. كل نسخة من MWC تبني على سابقتها، وهذه النسخة كانت استثنائية.

وأنا الآن أسلم المسئولية إلى فيفيك بدرينات، وأنا على يقين بأن GSMA في موقع مميز يمكنها من توحيد صناع القرار والشركات الناشئة والمؤسسات لتعزيز الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص حول القضايا الجوهرية.

مع اختتام فعاليات MWC25 برشلونة، تستعد GSMA لعام حافل بالفعاليات، حيث سينعقد MWC25 شنغهاي في الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2025، إضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من MWC25 الدوحة يومي 25 و26 نوفمبر 2025. كما حددت مواعيد مؤتمر MWC برشلونة للعام المقبل، والذي سيقام في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2026.