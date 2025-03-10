تكنولوجيا: دعوى قضائية جماعية ضد Hisense بسبب ادعاءات مضللة حول أجهزة تلفاز QLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه Hisense حاليًا دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة بسبب اتهامات بالتسويق المضلل لأجهزة تلفازها، حيث زعمت أنها تحتوي على تقنية QLED بينما لا تقدم الفوائد الموعودة.

تم رفع الدعوى في مارس 2025، متهمةً الشركة بممارسة أساليب تسويقية خادعة، وتحديدًا تضليل المستهلكين للاعتقاد بأن بعض الطرز تعتمد على تقنية Quantum Dot (QLED) التي يُعرف عنها تعزيز السطوع ودقة الألوان.

يسعى المدعي، روبرت ماسيوسي، إلى تمثيل مستهلكي نيويورك الذين اشتروا أجهزة تلفاز Hisense من الطرز التالية:

QD5

QD6

QD65

QD7

U7

U7N

تدّعي الدعوى أن هذه الأجهزة تم تسويقها على أنها مزودة بتقنية QLED أو Quantum Dot، لكنها إما لا تحتوي على هذه التقنية على الإطلاق أو تتضمنها بكميات ضئيلة لا توفر أي فائدة فعلية. كما تزعم أن Hisense تعمدت تضليل العملاء ومارست ممارسات تجارية غير عادلة.

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها Hisense مشاكل قانونية متعلقة بأجهزة التلفاز. ففي أكتوبر 2024، تم رفع دعوى قضائية جماعية أخرى ضد الشركة، اتهمتها بتصنيع بعض أجهزة تلفاز 4K Android بلوحات رئيسية معيبة، مما تسبب في مشاكل مثل الأداء البطيء، وعدم استجابة المدخلات، وتعطل التطبيقات، وحتى فقدان الطاقة بالكامل.

وأشارت تلك الدعوى إلى أن Hisense كانت على دراية بالمشكلة لكنها استمرت في بيع الأجهزة دون معالجة العيوب.

على الرغم من الشعبية المتزايدة التي اكتسبتها Hisense في السنوات الأخيرة، فإن هذه الدعاوى تثير مخاوف بشأن جودة منتجاتها ودقة ادعاءاتها التسويقية، مما قد يؤثر على ثقة المستهلكين.

وإذا ثبتت هذه الادعاءات، فقد يكون المشترون المتضررون مؤهلين لاسترداد الأموال أو الحصول على تعويضات، وفقًا لنتائج القضية.

لم تصدر Hisense بعد أي تعليق رسمي على هذه الادعاءات، ولا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر الدعاوى على سمعتها. يُنصح المستهلكون الذين اشتروا أجهزة تلفاز Hisense بمتابعة تطورات القضية والنظر في خياراتهم القانونية إذا كانوا يعتقدون أنهم تعرضوا للتضليل.

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