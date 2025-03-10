شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل يضرب X .. منصة التغريدات تعانى من توقف الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانت منصة التواصل الاجتماعي X المملوكة لإيلون ماسك من عطل أثر على آلاف المستخدمين حول العالم، وذلك بحسب موقع Downdetector لتتبع الأعطال.

وأظهرت البيانات التي أرسلها المستخدمون على موقع Downdetector أن هناك العديد من التقارير في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة، لكن لم تستجب X على الفور لطلب رويترز للتعليق.

وبحسب شكوى العديد من المستخدمين، فقد فشلت محاولة زيارة الموقع أو تحميل منشورات الأخبار من خلال التطبيق، ويبدو أن المشكلات موجودة في جميع أنحاء العالم.

واشترى ماسك المنصة، المعروفة آنذاك باسم تويتر، في أكتوبر 2022، ومنذ ذلك الحين، طرد عددًا كبيرًا من موظفي الشركة، ما أدى إلى اقتراحات بأنها قد تعاني من انقطاعات.