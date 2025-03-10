شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طالبات إعلام يطلقن حملة "سهلها" لزيادة الوعى بأهمية التكنولوجيا المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت 20 طالبة من كلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان الإنجليزي بجامعة القاهرة، حملة "سَهِّلْها" كمشروع تخرج يهدف إلى نشر الوعي بالتكنولوجيا المالية (FinTech) وأهميتها في تحسين الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، في خطوة رائدة نحو تعزيز الثقافة المالية الرقمية في مصر.

حملة سهلها

ومن جانبها قالت ندى المنياوي، طالبة في كلية الاعلام وإحدى المشاركات في مشروع التخرج، إنه قد وقع الاختيار على ملف التكنولوجيا المالية لأنه ملف في غاية الأهمية، فقد تم إجراء أبحاث عديدة نجحت في رسم خريطة حول مدى معرفة الجمهور بالتكنولوجيا المالية، فقد توصلنا إلى وجود فجوة كبيرة في الوعي بها بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في مصر.

وأضافت "المنياوي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن كبار السن وأصحاب المهن الحرفية هم أكثر الفئات التي لديها مخاوف عدة من استخدام التكنولوجيا المالية، لذا تستند الحملة على زيادة الوعي والعمل على تعزيز الثقة بها تحقيقًا لرؤية مصر 2020/2030.

وأوضحت أن هذه المبادرة جاءت استنادًا إلى أبحاث ميدانية ومكتبية أكدت أنه على الرغم من انتشار وسائل الدفع الإلكتروني واعتماد العديد من الأشخاص على المدفوعات عبر الهاتف المحمول، إلا أن هناك نقصًا واضحًا في الفهم العميق لخدمات التكنولوجيا المالية المختلفة، وهو ما تسعى الحملة لمعالجته عبر تبسيط المفاهيم وتقديم معلومات سهلة وواضحة.



حملة سهلها

وقد حرص فريق “سَهِّلْها” على التفاعل مع الجمهور المستهدف مباشرة من خلال المشاركة في فعاليات كبرى مثل Egypt Career Summit، وهو أكبر حدث للتطوير المهني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى التواجد في فعاليات مثل E7kky، حيث قاموا بالتفاعل مع الجمهور ونشر الوعي حول أهمية التكنولوجيا المالية وكيفية الاستفادة منها بطريقة آمنة وفعالة.

التكنولوجيا المالية ومستقبل المعاملات المالية

وبحسب استبيان أجراه فريق “سهلها”، فإن 78% من المشاركين يعتقدون أن التكنولوجيا المالية قد تحل محل الخدمات المصرفية التقليدية في المستقبل، فيما أكد 96.3% من العينة أنها يمكن أن تحسن الوصول إلى الخدمات المالية لمن لا يستطيعون التعامل مع البنوك التقليدية.

دعم لرؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي

يأتي مشروع “سهلها” في إطار دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية.

حملة سهلها

تسعى الحملة إلى نشر الوعي حول أهمية التحول الرقمي في القطاع المالي، وتمكين الأفراد من استخدام الحلول المالية الحديثة بطريقة آمنة وفعالة، بما يساهم في تحقيق اقتصاد رقمي قوي ومستدام.