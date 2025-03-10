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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طالبات إعلام يطلقن حملة "سهلها" لزيادة الوعى بأهمية التكنولوجيا المالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت 20 طالبة من كلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان الإنجليزي بجامعة القاهرة، حملة "سَهِّلْها" كمشروع تخرج يهدف إلى نشر الوعي بالتكنولوجيا المالية (FinTech) وأهميتها في تحسين الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، في خطوة رائدة نحو تعزيز الثقافة المالية الرقمية في مصر.
حملة سهلها
ومن جانبها قالت ندى المنياوي، طالبة في كلية الاعلام وإحدى المشاركات في مشروع التخرج، إنه قد وقع الاختيار على ملف التكنولوجيا المالية لأنه ملف في غاية الأهمية، فقد تم إجراء أبحاث عديدة نجحت في رسم خريطة حول مدى معرفة الجمهور بالتكنولوجيا المالية، فقد توصلنا إلى وجود فجوة كبيرة في الوعي بها بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في مصر.
وأضافت "المنياوي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن كبار السن وأصحاب المهن الحرفية هم أكثر الفئات التي لديها مخاوف عدة من استخدام التكنولوجيا المالية، لذا تستند الحملة على زيادة الوعي والعمل على تعزيز الثقة بها تحقيقًا لرؤية مصر 2020/2030.
وأوضحت أن هذه المبادرة جاءت استنادًا إلى أبحاث ميدانية ومكتبية أكدت أنه على الرغم من انتشار وسائل الدفع الإلكتروني واعتماد العديد من الأشخاص على المدفوعات عبر الهاتف المحمول، إلا أن هناك نقصًا واضحًا في الفهم العميق لخدمات التكنولوجيا المالية المختلفة، وهو ما تسعى الحملة لمعالجته عبر تبسيط المفاهيم وتقديم معلومات سهلة وواضحة.
حملة سهلها
وقد حرص فريق “سَهِّلْها” على التفاعل مع الجمهور المستهدف مباشرة من خلال المشاركة في فعاليات كبرى مثل Egypt Career Summit، وهو أكبر حدث للتطوير المهني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى التواجد في فعاليات مثل E7kky، حيث قاموا بالتفاعل مع الجمهور ونشر الوعي حول أهمية التكنولوجيا المالية وكيفية الاستفادة منها بطريقة آمنة وفعالة.التكنولوجيا المالية ومستقبل المعاملات المالية
وبحسب استبيان أجراه فريق “سهلها”، فإن 78% من المشاركين يعتقدون أن التكنولوجيا المالية قد تحل محل الخدمات المصرفية التقليدية في المستقبل، فيما أكد 96.3% من العينة أنها يمكن أن تحسن الوصول إلى الخدمات المالية لمن لا يستطيعون التعامل مع البنوك التقليدية.دعم لرؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي
يأتي مشروع “سهلها” في إطار دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية.
حملة سهلها
تسعى الحملة إلى نشر الوعي حول أهمية التحول الرقمي في القطاع المالي، وتمكين الأفراد من استخدام الحلول المالية الحديثة بطريقة آمنة وفعالة، بما يساهم في تحقيق اقتصاد رقمي قوي ومستدام.
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