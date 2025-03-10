تكنولوجيا: تسريب موثوق يكشف مبكرًا تفاصيل سلسلة Xiaomi 16 بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن أطلقت شاومي سلسلة Xiaomi 15 رسميًا عالميًا، توسّع نطاق توفر هواتفها الرائدة، باستثناء طراز 15 Pro، الذي لا يزال حصريًا للسوق الصينية. ومع ذلك، ومع بدء انتشار معالج Snapdragon 8 Elite الجديد عالميًا، بدأت أولى التسريبات حول الجيل القادم من السلسلة في الظهور.

جاءت هذه المعلومات من المُسرّب الموثوق Digital Chat Station، الذي كشف أن سلسلة Xiaomi 16 ستتبنى تصميمًا بزوايا دائرية، مما يمثل تغييرًا كبيرًا عن الجيل الحالي، الذي يعتمد على شاشات مسطحة تقليدية.

أما بالنسبة للشاشات، أشار التسريب إلى أن شاومي ستدمج تقنية LIPO، وهي تقنية عرض متقدمة تعمل على تحسين موضع شرائح التحكم في الشاشة، مما يؤدي إلى تقليل الإطارات وجعلها أنحف، وبالتالي تحقيق نسبة شاشة إلى جسم أعلى.

إضافة إلى ذلك، كشف المُسرّب أن هواتف Xiaomi 16 القادمة، التي ستعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 2، ستأتي بهيكل معدني مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. هذه الميزة ستساعد في تقليل وزن الأجهزة وتعزيز متانتها مقارنة بالجيل الحالي.

كما يُرجَّح أن شاومي قد تضيف زرًا إضافيًا على جسم الهاتف، مشابهًا لزر “Action” في هواتف أبل. ومع ذلك، إذا تم تنفيذ هذه الفكرة، فقد يؤثر ذلك على سعة البطارية، حيث يمكن أن يؤدي إلى تقليلها بحوالي 100 مللي أمبير عن المتوقع.

ورغم ذلك، يشير التسريب إلى أن جميع طرازات سلسلة Xiaomi 16 ستظل مزودة ببطاريات بسعة 7000 مللي أمبير أو أكبر.

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