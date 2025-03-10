تكنولوجيا: Hisense تكشف عن أجهزة E8Q و E8Q Pro بشاشات 4K Mini LED ومعدل تحديث 330 هرتز ومعالجة صور بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - واصلت Hisense تعزيز مكانتها في سوق أجهزة التلفاز، حيث كشفت رسميًا عن سلسلتي E8Q وE8Q Pro في الصين. تتميز هذه الأجهزة بتقنية الإضاءة الخلفية Mini LED، ومعدلات تحديث عالية، بالإضافة إلى تحسينات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تتوفر الشاشات بأحجام تتراوح بين 65 و100 بوصة، مع أسعار تبدأ من 7,499 يوان صيني (حوالي 1,040 دولارًا أمريكيًا).

مواصفات سلسلة E8Q

تعمل سلسلة E8Q بمعالج صور متطور من Hisense يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يسمح بدعم معدلات تحديث تصل إلى 330Hz. كما أنها تعتمد على تقنية التحكم في الإضاءة الخلفية U+ Mini LED، التي تعزز السطوع والتباين بشكل ملحوظ. هذه الأجهزة تدعم نطاقًا لونيًا واسعًا يغطي 98% من ألوان DCI-P3، إلى جانب دعم HDR10+.

من حيث البرمجيات، تأتي الأجهزة بنظام تشغيل اندرويد 14، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت. يصل الحد الأقصى لسطوع هذه الشاشات إلى 2000 نتس، مما يجعلها مناسبة للمحتوى عالي الديناميكية.

مواصفات سلسلة E8Q Pro

أما سلسلة E8Q Pro، فهي تأتي بتحسينات إضافية تعتمد على شريحة H7، التي تعزز معالجة الحركة وتحسين التباين. هذه الأجهزة تدعم نطاق ألوان أوسع، حيث تغطي 90% من ألوان BT.2020، مما يوفر ألوانًا أكثر دقة وسوادًا أعمق.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز طرازات E8Q Pro بمستويات سطوع أعلى، حيث يصل الحد الأقصى إلى 3000 شمعة، إلى جانب مناطق تعتيم متطورة لتحسين أداء HDR بشكل كبير.

المواصفات المشتركة

تأتي كلتا السلسلتين بدقة 4K (3840 × 2160)، مع سطوع مرتفع وكفاءة طاقة من المستوى الأول. كما تدعمان HDMI 2.1، مما يوفر زمن استجابة منخفض وتجربة ألعاب سلسة.

الأسعار

سلسلة E8Q

65 بوصة: 7,499 يوان (~1,040 دولارًا)

75 بوصة: 9,999 يوان (~1,385 دولارًا)

85 بوصة: 12,999 يوان (~1,800 دولار)

100 بوصة: 22,999 يوان (~3,185 دولارًا)

سلسلة E8Q Pro

75 بوصة: 13,599 يوان (~1,885 دولارًا)

85 بوصة: 17,999 يوان (~2,495 دولارًا)

100 بوصة: 27,999 يوان (~3,880 دولارًا)

حتى الآن، لم تعلن Hisense عن توفر هذه الأجهزة عالميًا.

المصدر