تكنولوجيا: OnePlus 13T قادم قريبًا كأرخص هاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت التقارير الأخيرة إلى أن OnePlus 13T سيحصل على تصميم مستوحى من آيفون 16، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه خلال الربع الثاني من هذا العام. والآن، كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل إضافية حول هذا الهاتف المدمج قبل الإعلان الرسمي.

وفقًا لمصدر على منصة Weibo، تستعد OnePlus للكشف عن 13T في مايو. ومن المتوقع أن يكون هذا الجهاز أرخص هاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite ضمن هذه الفئة الحجمية، مما يجعله خيارًا منافسًا بشدة مقارنةً بأجهزة Xiaomi 15 وOppo Find X8 القادمة.

ورغم أن الهاتف سيأتي بتسعير تنافسي للغاية، إلا أنه سيقدم بعض التنازلات. أبرزها هو الإعداد الثنائي للكاميرا الخلفية، حيث لم يتم التأكيد بعد على ما إذا كانت العدسة الثانوية ستكون كاميرا تيليفوتو أم زاوية واسعة.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتفظ OnePlus 13T بمستشعر بصمة الإصبع البصري المستخدم في هواتف OnePlus السابقة، بدلًا من المستشعر بالموجات فوق الصوتية الذي جاء مع OnePlus 13.

على الجانب الإيجابي، سيتميز OnePlus 13T ببطارية 6000 مللي أمبير، مما يجعله الهاتف صاحب أكبر بطارية في فئته. هذا الأمر يثير الاهتمام، خاصةً أن OnePlus 13 الأكبر حجمًا يأتي بنفس سعة البطارية.

المصدر