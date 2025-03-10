علوم وتكنولوجيا

شخص يقتل مشرف مجموعة واتساب بعد ازالته

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شخص يقتل مشرف مجموعة واتساب بعد ازالته

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بغداد - ياسين صفوان - وأكد شقيق الضحية مشتاق أحمد، أن الأخير حذف رقم الرجل الذي يدعى أشفق، وهو الجاني المزعوم، من مجموعة الواتساب بعد مشاجرة بينهما.

وكان الرجلان قد اتفقا على عقد لقاء مصالحة، لكن عندما حضرا محاطين بأقاربهما، وبينهم شقيق مشتاق أحمد، أطلق أشفق النار “ردا على حذفه من المجموعة”.

وبحسب ضابط الشرطة نور والي، ألقي القبض على أشفق ووجهت إليه تهمة القتل.

وفي خيبر بختونخوا، غالبا ما تتم تسوية النزاعات على الأراضي، والمنافسات التجارية، والنزاعات باسم “شرف” الرجل أو المرأة باستخدام الأسلحة النارية، أو حتى الأسلحة الثقيلة، من دون أن تتمكن الدولة أو الحكومة الإقليمية من وقف العنف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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