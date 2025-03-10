شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بتكوين" تتراجع مواصلة سلسلة الخسائر بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملة بتكوين انخفاضًا اليوم الإثنين، مواصلة سلسلة خسائرها الأخيرة، حيث لم تلق تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل إنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين وعقد قمة للعملات الرقمية في البيت الأبيض، اهتمامًا كبيرًا من الأسواق.

وذكر موقع (كوين ديسك) للعملات الرقمية أن حالة عدم اليقين الاقتصادي أثرت على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر، مع قلق المتداولين من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وخطط ترامب لفرض تعريفات تجارية إضافية .

وهبطت بتكوين بنسبة 4.2% إلى 82,417.7 دولار، مقتربةً من أدنى مستوى لها خلال أربعة أشهر، لكنها بقيت فوق حاجز الـ80,000 دولار.

كما تراجعت أسعار العملات الرقمية الأخرى، حيث انخفضت الإيثيريوم بنسبة 5.4% إلى 2,067.28 دولار، متجاوزةً حاجز الـ2,000 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2021.

وشهدت عملة إكس آر بي انخفاضًا بنسبة 5.9% إلى 2.1954 دولار، بينما تراجعت سولانا بنسبة 7.9% وكاردانو بنسبة 8.4%.

وفي سوق العملات الرقمية "الميمية"، خسرت دوج كوين 8.8%، في حين انخفضت عملة ترامب (المرتبطة بالرئيس ترامب) بنسبة 8.2% إلى أدنى مستوى قياسي.

ويركّز المستثمرون هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات حول صحة الاقتصاد واتجاهات أسعار الفائدة، بعد تقرير الوظائف غير الزراعية المخيب للآمال لشهر فبراير.