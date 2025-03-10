تكنولوجيا: صديقي الروبوت في رمضان (9).. أتعامل إزاي مع الخمول في العمل خلال النهار؟

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القاهرة - سامية سيد - أشعر بالخمول والتعب خلال ساعات الصيام، خاصة فى العمل، يغلبنى النعاس وأحاول التركيز على شاشة الكمبيوتر، لكن الكلمات تبدو مثل الرسوم المتحركة، ربما سيساعدنى جيميناى "Gemini" فى هذا الأمر، لذلك فتحت هاتفى وبحثت عن روبوت الدردشة من جوجل، للتحدث معه حول المشكلة.

قدم صديقى الروبوت بعض النصائح التى قد تساعد فى التغلب على هذا الشعور، أولها تنظيم الوقت والمهام، من خلال تحديد الأولويات، حيث إن الأفضل التركيز على المهام الأكثر أهمية وإلحاحًا، مع تأجيل المهام الأقل أهمية إلى وقت لاحق أو بعد الإفطار، وتقسيم المهام الكبيرة إلى صغيرة قابلة للتنفيذ، فهذا يقلل من الشعور بالإرهاق ويساعد على الإنجاز بفعالية مع تحديد فترات راحة قصيرة ومنتظمة خلال اليوم، حتى لو كانت بضع دقائق فقط، لتجديد النشاط والتركيز.

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وتابع «جيميناى» بأنه يجب القيام ببعض التمارين الخفيفة خلال اليوم، مثل المشى لبضع دقائق أو القيام ببعض تمارين التمدد، فهذا يساعد على تحسين الدورة الدموية وزيادة الطاقة، مع تجنب القيام بأى مجهود بدنى شاق خلال ساعات الصيام، فهذا قد يزيد من الشعور بالتعب والإرهاق.

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ووجدت أن أهم سبب لهذا الخمول هو عدم انتظام النوم، حيث نصحنى صديقى الروبوت بالحصول على قسط كافٍ من النوم خلال الليل، حتى لو كان ذلك يعنى تغيير جدول النوم قليلًا، مع أخذ قيلولة قصيرة خلال النهار، وبالنسبة للنظام الغذائى، فإن الوجبات الدسمة قد تسبب الشعور بالخمول والتعب، لذلك فإن تبديلها بنظام صحى وخفيف مع تناول كميات مياه مناسبة خلال ساعات الفطار سيكون أمرا جيدا.