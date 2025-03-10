شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء صينيون يحققون نجاحًا كبيرًا في تكنولوجيا خلايا بيروفسكايت الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق علماء صينيون تقدمًا كبيرًا في مجال خلايا بيروفسكايت الشمسية، ما يمهد الطريق لتطبيقها الصناعي على نطاق واسع.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الإثنين، أن خلايا بيروفسكايت الشمسية، وهي تكنولوجيا كهروضوئية واعدة للغاية من الجيل التالي، تعمل على توليد الكهرباء مثل الخلايا التقليدية القائمة على السيليكون في حين تقدم مزايا متميزة مثل كونها رقيقة للغاية ومرنة وخفيفة الوزن.

وتفتح هذه الميزات إمكانيات للاندماج في الأسطح غير التقليدية مثل الملابس والنوافذ، ومع ذلك، لا يزال عامل عدم الاستقرار فيها عقبة رئيسية أمام التسويق.

وأضافت الوكالة أن فريقا بحثيا من جامعة شرقي الصين للعلوم والتكنولوجيا ومقرها شنغهاي حقق اختراقا كبيرا من خلال تحديد الآلية الرئيسية وراء عدم الاستقرار هذا وقد طور الباحثون جهازا مبتكرا لخلايا بيروفسكايت الشمسية يقدر على العمل لمدة غير مسبوقة تبلغ 3670 ساعة، ما يضع معيارا جديدا للاستدامة، فيما نُشرت بحوثهم مؤخرا في مجلة (العلوم).