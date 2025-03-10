تكنولوجيا: هاتف Honor Magic8 قادم بشاشة مدمجة وحواف فائقة النحافة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في ظل الاستعدادات لإطلاق الهواتف الرائدة لعام 2025، بدأت شركات اندرويد الكبرى مثل شاومي وOnePlus في تعديل جداولها الزمنية، حيث كان من المتوقع أن تبدأ الإصدارات الجديدة في سبتمبر.

ومع ذلك، يبدو أن Honor قد تختار الانتظار حتى أكتوبر للكشف عن سلسلة Magic8، وفقًا للمسرّب الموثوق Digital Chat Station.

ورغم التأخير المحتمل، قد تكون السلسلة الجديدة جديرة بالانتظار، إذ تشير التسريبات إلى أنها ستتضمن ميزة نادرة في الهواتف الرائدة حاليًا.

من المتوقع أن يأتي Magic8 بشاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز، تمامًا مثل الجيل السابق، لكنه قد يحصل على شاشة أصغر بحجم 6.59 بوصة مقارنةً بـ 6.78 بوصة في Magic7.

هذا الحجم الجديد قد يجعل الهاتف أكثر مدمجة من سابقيه، رغم أنه قد يظل أكبر قليلًا من الهواتف الرائدة الصغيرة القادمة، مثل الجهاز المشاع Magic7 Mini بحجم 6.5 بوصة تقريبًا.

والمثير للاهتمام أن هذا التسريب يشير إلى تحول في صناعة شاشات OLED، حيث يبدو أن الشاشات الأصغر أصبحت أكثر تكلفة وكفاءة في الإنتاج، مما قد يعكس الاتجاه السائد خلال السنوات الماضية الذي أدى إلى انتشار الشاشات الضخمة بحجم 6.8 بوصة.

بالتالي، قد نرى الهواتف الرائدة القادمة تصبح أصغر حجمًا أو على الأقل أكثر ملاءمة من حيث الأبعاد، بدلًا من الاستمرار في النمو المتزايد. كما يُشاع أن Magic8 سيأتي بحواف شاشة فائقة النحافة، بعرض 1 ملم فقط أو أقل، مما يمنحه مظهرًا أنيقًا للغاية.

وإلى جانب Magic8، قد تطلق Honor أيضًا جهازًا آخر يتبع نفس النهج، مثل Magic8 Slim، خلال دورة المنتج لعام 2025-2026.

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