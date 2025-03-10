شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتفوق manus ai على نماذج OpenAI وGoogle وDeepSeek والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الصين جذب الانتباه في عالم الذكاء الاصطناعي، فبعد الضجة التي أحدثها نموذج DeepSeek قبل أسابيع، يظهر الآن نظام ذكاء اصطناعي جديد يسمى Manus Ai، والذي تتم مقارنته بأفضل نماذج الذكاء الاصطناعي المستقلة من شركات كبرى مثل OpenAI وGoogle وAnthropic.

Manus ليس مجرد نموذج ذكاء اصطناعي آخر، بل يصفه المستخدمون بأنه "ذكاء اصطناعي عام" قادر على أداء مهام متعددة دون إشراف بشري، ما يجعله مختلفًا عن الأنظمة التقليدية.

ما هو Manus AI؟

تم تطوير Manus بواسطة شركة صينية ناشئة تُدعى Monica، والتي وصفته بأنه منصة "تربط بين العقول والأفعال: لا يفكر فقط، بل ينفذ النتائج".

وفقًا لمطوريه، يستطيع Manus التفكير والتخطيط وتنفيذ مجموعة واسعة من المهام الواقعية بشكل مستقل، مثل إنشاء المواقع الإلكترونية، والتخطيط للرحلات، وتحليل الأسهم، وحتى البحث الأكاديمي وكتابة التقارير المتكاملة، كل ما يحتاجه هو مجرد طلب من المستخدم.

تم إطلاق Manus في 6 مارس، وخلال أيام قليلة فقط، لفت الأنظار عالميًا، حيث قارنه العديد من المستخدمين بتأثير نموذج DeepSeek R1، بل ويدّعي مطوروه أنه يتفوق على نموذج DeepResearch من OpenAI وفقًا لمعيار GAIA.

لماذا Manus مختلف عن باقي نماذج الذكاء الاصطناعي؟

ما يميز Manus هو أنه ليس مجرد روبوت دردشة مثل ChatGPT، بل هو وكيل ذكاء اصطناعي مستقل بالكامل، مما يعني أنه يمكنه التخطيط والتنفيذ وتقديم نتائج كاملة دون تدخل بشري.

على سبيل المثال، إذا طلبت منه إعداد تقرير عن الاحتباس الحراري، فإنه لن يقتصر على كتابة النص فقط، بل سيقوم بالبحث، وتحليل البيانات، وإنشاء الرسوم البيانية التفاعلية، ثم تقديم التقرير النهائي في شكل متكامل دون الحاجة إلى أي تعليمات إضافية.

بعبارة أخرى، سواء كنت تريد تحليلًا ماليًا متقدمًا، أو تخطيطًا شاملاً لرحلة، أو حتى تطوير دورة تدريبية تفاعلية، يمكن لـ Manus القيام بذلك بناءً على طلب واحد فقط.

أبرز مزايا Manus AI

يُحدث Manus ضجة كبيرة بسبب قدرته على الجمع بين تنفيذ المهام بشكل مستقل، والتفاعل مع البيئة الرقمية في الوقت الفعلي، وتحقيق نتائج مبهرة في الاختبارات القياسية.

فيما يلي أبرز ميزاته

• تنفيذ المهام ذاتيًا: بمجرد إدخال الطلب، يعمل Manus في السحابة، مما يعني أنه يستمر في معالجة المهمة حتى لو تم فصل الجهاز المستخدم، في العرض التوضيحي، أظهر قدرته على التعامل مع 50 شاشة مختلفة، واستخدام منصات مثل X (تويتر سابقًا) وتيليجرام، وجمع المعلومات ذاتيًا.

• التفاعل مع البيئة الرقمية مباشرة: في الفيديو التوضيحي، أظهر Manus قدرته على تصفح الإنترنت، استخدام الأدوات المختلفة، وعرض سير العمل المباشر أثناء التنفيذ.

• التخصيص: يتعلم Manus من تفاعلات المستخدمين، مما يسمح له بتقديم استجابات مخصصة بناءً على تفضيلات كل شخص.

• العمل في الخلفية: يمكن لـ Manus متابعة تنفيذ المهمة حتى بعد إغلاق المستخدم لجهازه، وإرسال إشعار عند اكتمال العمل.

• أكثر من مجرد نصوص: لا يقتصر Manus على إنتاج النصوص فقط، بل يمكنه التصفح، التقاط لقطات شاشة، تسجيل النشاط، وإنشاء ملفات مثل PDF وجداول بيانات وعروض تقديمية.

هل يمكن تجربة Manus الآن؟

حاليًا، يتوفر Manus بنظام الدعوات فقط عبر الويب، ولم تعلن الشركة عن تاريخ الإصدار العام بعد. ولكن، مع الاهتمام المتزايد، من المتوقع أن يتم إطلاقه رسميًا خلال الأسابيع المقبلة.

كما أعلنت الشركة أنها ستجعل النموذج مفتوح المصدر في الأشهر المقبلة، مما سيسمح للمطورين باستخدامه في مشاريعهم الخاصة.

كيفية استخدام Manus AI

تشبه طريقة استخدام Manus الأنظمة الأخرى مثل ChatGPT أو Grok، كل ما عليك فعله هو:

1. إدخال الطلب: مثل "خطط لي رحلة إلى بالي لمدة 7 أيام بميزانية محددة".

2. يبدأ Manus في العمل: حيث يقوم بالبحث على الإنترنت، وجمع البيانات، وإنشاء نتائج منظمة في الوقت الفعلي.