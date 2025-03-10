تكنولوجيا: OnePlus 14 قادم بشاشة مسطحة كأقوى هواتف الشركة الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن شاشة هاتف OnePlus 13 نالت استحسان المراجعين بفضل جودتها العالية، حتى دون استخدام تقنية المات الموجودة في Samsung Galaxy S25 Ultra أو السطوع الأعلى في Pixel 9، إلا أن تصميمها قد يتغير بشكل كبير في الجيل القادم.

حاليًا، أصبحت الشاشات المنحنية رباعية الجوانب من أبرز الاتجاهات في الهواتف الرائدة بنظام اندرويد، لكن يبدو أن هذا التوجه لن يستمر طويلًا.

فقد أشار المسرّب الموثوق Digital Chat Station إلى أن الجيل الجديد من الشاشات المسطحة، المتوقع ظهوره أولًا في Oppo Find X8 Ultra، سيصبح هو المعيار الجديد للهواتف الرائدة المقبلة.

من المحتمل أن يكون OnePlus 14 من بين الأجهزة التي ستتبنى هذا التصميم، إلى جانب هواتف أخرى مثل Xiaomi 16. ومن المتوقع أن تعتمد الشاشة الجديدة على تقنية LIPO، التي تساهم في تقليل حواف الشاشة بشكل ملحوظ، مما يجعل التصميم أقرب إلى هواتف آيفون.

ورغم هذا التغيير، ستظل الشاشة AMOLED عالية الدقة، مع معدل تحديث لا يقل عن 120 هرتز. أما على صعيد البطارية، فقد يحصل الهاتف على ترقية كبيرة بفضل بطاريات الجيل الجديد من أوبو، والتي قد ترفع السعة إلى 7000 مللي أمبير، متجاوزة حتى 6000 مللي أمبير الموجودة في OnePlus 13، مع دعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 100 واط.

أما بالنسبة للشاشات المنحنية رباعية الجوانب، فمن المتوقع ألا تختفي تمامًا، لكنها قد تنتقل إلى فئة الهواتف الأقل سعرًا، وربما نراها مستقبلًا في هواتف مثل خلفاء Nord N30 5G، المتاح حاليًا بسعر 379.99 دولارًا على أمازون.

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