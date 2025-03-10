تكنولوجيا: هاتف Vivo Y300i يصل بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 وبطارية 6500 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت فيفو رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد Vivo Y300i في الصين، ليكون خليفة لـ Vivo Y200i الذي ظهر العام الماضي. ورغم أنه يأتي كتحديث للسلسلة، إلا أنه لا يقدم تحسينات كبيرة مقارنة بالجيل السابق، إذ يحتفظ بنفس المعالج والشاشة ونظام الكاميرا.

يعمل Vivo Y300i بمعالج Snapdragon 4 Gen 2، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت، وخيارات تخزين داخلية 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2، دون دعم توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD.

ويأتي الهاتف بنظام اندرويد 15 مع واجهة Origin OS 5. حتى الآن، لم تكشف فيفو عن تفاصيل بخصوص دعم تحديثات النظام المستقبلية.

فيما يخص الكاميرات، يضم الهاتف كاميرا خلفية واحدة بدقة 50 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

أما الشاشة، فهي IPS LCD مقاس 6.68 بوصة بدقة 1608 × 720 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز ونسبة شاشة إلى جسم 90.34%.

من حيث الأبعاد، يأتي الجهاز بسُمك 8.19 ملم، وأبعاد 165.7 × 76.3 ملم، ووزن 205 جرامات. ويضم بطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 44 واط.

تشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمات الأصابع الجانبي، مكبرات صوت استريو، دعم NFC، وإمكانية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي افتراضيًا حتى 12 جيجابايت.

سيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأزرق والذهبي والأسود. ويبدأ سعر الاصدار الأساسي (8 جيجابايت + 256 جيجابايت) من 1499 يوان صيني (حوالي 207 دولارات)، بينما يبلغ سعر الإصدار (12 جيجابايت + 256 جيجابايت) 1799 يوان صيني (حوالي 221 دولارًا)، أما الإصدار الأعلى (12 جيجابايت + 512 جيجابايت) فيكلف 1799 يوان صيني (حوالي 248 دولارًا).

الهاتف متاح الآن للطلب المسبق عبر الموقع الرسمي لفيفو، على أن يبدأ البيع في الصين اعتبارًا من 14 مارس.

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