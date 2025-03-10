انت الان تتابع خبر أفضل 10 سيارات SUV متوسطة الحجم حصلت على أعلى تقييمات السلامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

في هذه القائمة، ووفقًا لموقع TopSpeed، نستعرض أفضل 10 سيارات SUV متوسطة الحجم حصلت على أعلى تقييمات السلامة من الهيئات المختصة، استنادًا إلى اختبارات التصادم، وتوفر ميزات الأمان المتقدمة، وأداء أنظمة مساعدة السائق. إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين القوة، والراحة، والأمان، فهذه القائمة ستساعدك في اختيار الأفضل لك ولعائلتك.



1- كيا تيلورايد (Kia Telluride):



حصلت هذه المركبة على تقييم سلامة عالية من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA). كما تتميز بميزات أمان قياسية مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة النقطة العمياء.

2- هيونداي باليسايد (Hyundai Palisade):



حصلت باليسايد على تقييم "Top Safety Pick+" من IIHS. وتتميز بميزات أمان متقدمة مثل نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام تنبيه السائق، ومثبت السرعة التكيفي.

3- مازدا CX-9 (Mazda CX-9):



زودت CX-9 بميزات أمان مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار. كما حصلت على تقييم سلامة ممتازة من IIHS وNHTSA.

4- سوبارو أسانت (Subaru Ascent):



نالت سوبارو أسانت تقييم "Top Safety Pick+" من IIHS، وهي مزودة بنظام EyeSight للسلامة من سوبارو، والذي يشمل الكبح التلقائي قبل الاصطدام، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ومثبت السرعة التكيفي.

5- هوندا بايلوت (Honda Pilot):



حصلت بايلوت على تقييم سلامة عالية من IIHS وNHTSA. وهي تتضمن ميزات أمان مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار.

6- فورد إكسبلورر (Ford Explorer):



تتميز فورد إكسبلورر بميزات أمان مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار. اشارة الى أنها حصلت ايضاً على تقييم سلامة جيدة من IIHS وNHTSA.

7- تويوتا هايلاندر (Toyota Highlander):



- حصلت هايلاندر على تقييم سلامة ممتازة من IIHS وNHTSA، وهي مزودة بحزمة Toyota Safety Sense التي تشمل الكبح التلقائي قبل الاصطدام، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ومثبت السرعة التكيفي.

8- شيفروليه ترافيرس (Chevrolet Traverse):



تتضمن ترافيرس ميزات أمان مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، علماً أنها حصلت على تقييمات سلامة جيدة من NHTSA.

9- نيسان باثفايندر (Nissan Pathfinder):



تتميز باثفايندر بميزات أمان مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وقد نالت تقييم سلامة جيدة من IIHS وNHTSA.

10- جي إم سي أكاديا (GMC Acadia):



حصلت أكاديا على تقييم سلامة جيدة من NHTSA. وهي تتضمن ميزات أمان مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار.



تجدر الاشارة الى أن هذه المعلومات مستندة إلى تقييمات السلامة المتاحة وقد تختلف حسب الطراز والسنة. يُنصح دائمًا بالتحقق من أحدث تقييمات السلامة والمواصفات عند اتخاذ قرار الشراء.