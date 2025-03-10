شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز ألعاب MagicX Zero 40 .. كل ما تريد معرفته عن منافس Nintendo DS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محاكاة ألعاب Nintendo DS تُعتبر من أصعب التحديات فى عالم الألعاب، والسبب واضح هو وجود شاشتين في تصميم الجهاز الأصلي، هذه المشكلة لم تؤثر فقط على برامج المحاكاة، بل حتى على بعض الألعاب التي تم إعادة إصدارها على منصات أخرى، حيث يلجأ المطورون غالبًا إلى دمج المحتوى فى شاشة واحدة، كما حدث مع مجموعة Castlevania Dominus Collection التي تم إصدارها مؤخرًا.

لكن الآن، يبدو أن هناك حلاً عمليًا لعشاق محاكاة ألعاب Nintendo DS، بفضل الجهاز المحمول الجديد MagicX Zero 40، الذي يتميز بشاشة عمودية تتيح تجربة مشابهة للأصلية.

ما الذي يميز MagicX Zero 40؟

عند النظر إلى مواصفات MagicX Zero 40، قد يبدو وكأنه مجرد جهاز محاكاة محمول آخر، ولكن ما يجعله مختلفًا هو شاشته الفريدة بحجم 4 بوصات وتنسيق عمودي بدقة 800×480، وهي مصممة خصيصًا لمحاكاة تجربة Nintendo DS بأكبر قدر ممكن من الدقة، إلا أنه في نفس الوقت أصبحت قطع الغيار الأصلية لأجهزة Nintendo DS صعبة المنال في الوقت الحالى.



MagicX Zero 40

المواصفات التقنية لجهاز MagicX Zero 40

• نظام التشغيل: يعمل على نظام أندرويد 64 بت.

• الذاكرة العشوائية (RAM): 2 جيجابايت.

• البطارية: تدوم من 4 إلى 7 ساعات من اللعب المستمر.

• التخزين: يدعم بطاقات ذاكرة تصل إلى 512 جيجابايت.

أما بالنسبة لدعم محاكاة ألعاب 3DS، فلا يبدو أن الجهاز قادر على تشغيلها وفقًا لمواصفاته التقنية، لكنه يدعم تشغيل ألعاب العديد من الأجهزة الأخرى مثل PSP، NES، SNES، Dreamcast، وغيرها.

موعد الإطلاق والسعر

من المتوقع أن يتم إطلاق MagicX Zero 40 في شهر أبريل القادم بسعر 75 دولارًا أمريكيًا، وقد تم فتح طلبات الحجز المسبق، لكنها نفدت مؤقتًا بسبب الإقبال الكبير.

خيارات أخرى لمحاكاة ألعاب DS و 3DS

بالنسبة لمن يبحثون عن جهاز أقوى لمحاكاة ألعاب Nintendo DS و 3DS وحتى Wii U، فهناك Ayaneo Flip DS، والذي يوفر تجربة محاكاة متطورة، لكنه يأتي بسعر مرتفع جدًا يبلغ 739 دولارًا.

وسيكون MagicX Zero 40 الحل المثالي لمحبي ألعاب Nintendo DS الذين يبحثون عن جهاز محمول مخصص وبسعر مناسب، ومع تصميمه الذكي وشاشته العمودية، قد يغير هذا الجهاز قواعد اللعب في سوق المحاكاة المحمولة.