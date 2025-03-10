شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك بين الحظر والبيع.. ترامب يكشف عن 4 مجموعات تتفاوض لشراء المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تجري محادثات مع أربع مجموعات مختلفة بشأن بيع منصة تيك توك، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، وقال ترامب، "نتعامل مع أربع مجموعات مختلفة، وهناك الكثير من الاهتمام… جميعها جيدة".

يأتي هذا التطور بعد صدور قانون يلزم الشركة الأم لـ TikTok، ByteDance ببيع التطبيق لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة، ودخل القانون حيز التنفيذ فى 19 يناير، ولكن في اليوم التالي وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يؤجل تطبيقه لمدة 75 يومًا، ما منح TikTok فترة زمنية إضافية للبحث عن حلول تضمن استمرارها في السوق الأمريكي.

تأجيل تنفيذ الحظر يمنح TikTok فرصة للتفاوض

ينص الأمر التنفيذي على أن يقوم المدعي العام الأمريكي بتعليق تنفيذ الحظر، لمنح الإدارة وقتًا كافيًا لتحديد مسار عمل يوازن بين الأمن القومي واستمرار التطبيق دون تعطيل مفاجئ لملايين المستخدمين، وقال ترامب في الأمر التنفيذي: “أوجه المدعي العام بعدم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ القانون لمدة 75 يومًا”.

وأدى الغموض المحيط بمصير TikTok إلى جذب عدة مشترين محتملين، ومن بينهم المالك السابق لفريق البيسبول لوس أنجلوس دودجرز، فرانك مكورت، بحسب رويترز، كما تشير تقديرات المحللين إلى أن قيمة TikTok قد تصل إلى 50 مليار دولار.

ترامب يقترح صندوق ثروة سيادي لتمويل شراء TikTok

في خطوة مفاجئة، وقع ترامب في فبراير الماضي أمرًا تنفيذيًا آخر يقضي بإنشاء صندوق ثروة سيادي خلال عام واحد، واقترح أن يتم استخدامه كأحد الأدوات المحتملة لشراء TikTok، ووفقًا للقرار، تم تكليف وزارتي الخزانة والتجارة بتقديم خطة خلال 90 يومًا، توضح مصادر التمويل المحتملة، واستراتيجيات الاستثمار، وهياكل الإدارة الخاصة بالصندوق.

إذا تم تنفيذ هذه الفكرة، فسيكون ذلك تحولًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية الأمريكية، حيث ستنضم الولايات المتحدة إلى دول أخرى تمتلك صناديق استثمار حكومية، ومع ذلك، على عكس هذه الدول، تعاني الولايات المتحدة من عجز في الميزانية، مما يعني أن إنشاء الصندوق سيحتاج إلى موافقة الكونجرس.

وقد أوضح ترامب سابقًا أن الصندوق قد يُموَّل من خلال “التعريفات الجمركية وأدوات ذكية أخرى”، قائلاً: “سنخلق الكثير من الثروة لهذا الصندوق، وأعتقد أن الوقت قد حان ليكون لدى هذا البلد صندوق ثروة سيادي”، وكان قد طرح هذه الفكرة في السابق كوسيلة لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة،والتصنيع، والأبحاث الطبية.

الأسابيع القادمة حاسمة لمستقبل TikTok في أمريكا

مع اقتراب نهاية مهلة الـ 75 يومًا، يواجه TikTok فترة حاسمة من المفاوضات، فسواء تم التوصل إلى اتفاق للبيع، أو تبنت الإدارة الأمريكية تحولًا في سياساتها تجاه التطبيق، فإن الشهرين المقبلين سيكونان حاسمين في تحديد مستقبل TikTok داخل الولايات المتحدة.