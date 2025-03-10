شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة ذكاء اصطناعي لن يقدمها هاتف أيفون حتى العام المقبل.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أبل أن بعض التحسينات التي خططت لها في مجال الذكاء الاصطناعي لمساعدها الصوتي الشهير "سيري" لن تكون متاحة حتى عام 2026، مما أدى إلى تأخير طرحها الأولي، ويعني هذا التعديل أن بعض الميزات المصممة لجعل سيري أكثر تخصيصًا وقدرة على التعامل مع المهام عبر تطبيقات مختلفة ستتطلب وقتًا إضافيًا للتطوير.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، أصدرت الشركة بيانًا أوضحت فيه أن عملها على سيري أكثر وعيًا بالسياق، وقادرًا على فهم المعلومات الخاصة بالمستخدم والتصرف بناءً عليها داخل التطبيقات وبينها، أثبت أنه أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا في البداية.

كانت أبل قد أشارت سابقًا إلى أن هذه الميزات سيتم تقديمها في عام 2025، لكن سيتعين على المستخدمين الانتظار لفترة أطول لتجربة هذه القدرات المتقدمة.

تعد هذه التحسينات المخطط لها جزءًا من مبادرة "Apple Intelligence" الأوسع نطاقًا من أبل، والتي تتضمن مجموعة من الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن بين أكثر الميزات المتوقعة تلك التي تسمح لسيري بالتفاعل بسلاسة أكبر مع البيانات المخزنة على أجهزة أبل، على سبيل المثال، تخيل أنك تطلب من سيري العثور على توصية بودكاست من صديق أو استرداد تفاصيل رحلة طيران أرسلها أحد أفراد الأسرة.

تعتمد هذه الإجراءات على قدرة سيري على الوصول إلى المعلومات ومعالجتها مباشرة من الجهاز، ولدعم ميزات الذكاء الاصطناعي هذه مع الحفاظ على خصوصية المستخدم، تعمل أبل على تطوير بنية تحتية جديدة للحوسبة السحابية مدعومة بشرائحها الخاصة.

تم الإبلاغ عن هذا التأخير لأول مرة من جانب مارك جورمان من بلومبرج الشهر الماضي، موضحًا أن الشركة كانت تواجه مشكلات عندما يتعلق الأمر بتشغيلها كما هو متوقع في iOS 18.4، والذي من المتوقع طرحه في أبريل.

كما توقع إمكانية التأخير حتى iOS 18.5، المتوقع في مايو، ومع ذلك، مع التأخير حتى العام المقبل، يبدو الآن أن التأخير أكثر تعقيدا مما كان يُعتقد في الأصل.