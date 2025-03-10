شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعريفات ترامب قد تشمل أجهزة أيفون وماك بوك.. وهذا ما سيحدث بالسوق الهندي؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية متبادلة تستهدف الهند، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار أجهزة آيفون والإلكترونيات الاستهلاكية الأخرى في البلاد، ومن المقرر أن تدخل هذه التعريفات حيز التنفيذ في 2 أبريل، كجزء من استراتيجية أوسع لفرض ضرائب على الواردات من الدول التي تفرض رسومًا أعلى على المنتجات الأمريكية، وقد يؤدي هذا القرار إلى زيادة أسعار المنتجات الإلكترونية مثل آيفون وماك بوك.

خلال جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي، انتقد الرئيس ترامب عدة دول، بما في ذلك الهند، لفرضها تعريفات "غير عادلة"، وأشار تحديدًا إلى أن الهند تفرض تعريفات جمركية "تتجاوز 100%" على واردات السيارات الأمريكية.

وقال ترامب: "في 2 أبريل، سنفرض تعريفات متبادلة، أي نسبة ضريبة يفرضونها علينا، سنفرضها عليهم" وتهدف هذه السياسة إلى ضمان المساواة في الضرائب المفروضة على الواردات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

ورغم أن ترامب لم يذكر المنتجات الإلكترونية بشكل مباشر، إلا أن تقريرًا صادرًا عن Mint يشير إلى أن التعريفات الجديدة قد تشمل مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية، وتعتبر الهند مركزًا رئيسيًا لتصنيع العلامات التجارية الكبرى مثل آبل، التي عززت إنتاجها المحلي لأجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة على مدى السنوات الأخيرة.

ومنذ عام 2017، بدأت آبل في تصنيع أجهزة آيفون في الهند، لكنها اقتصرت في البداية على الطرازات الأساسية، وفي الآونة الأخيرة، وسّعت الشركة نطاق إنتاجها ليشمل طرازات أكثر تقدمًا، ومع إطلاق سلسلة آيفون 16، أصبحت آبل تصنع طرازي iPhone 16 Pro و 16 Pro Max في الهند، كما تخطط الشركة لإنتاج جهاز iPhone 16e حصريًا في الهند، سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

ولكن، قد تؤدي التعريفات الأمريكية الجديدة إلى زيادة الضرائب على المنتجات الإلكترونية المستوردة من الهند، مما قد يرفع تكاليف الإنتاج للشركات التي تعتمد على التصنيع الهندي، وإذا تم فرض ضرائب كبيرة، فقد تضطر الشركات إلى رفع الأسعار للحفاظ على هوامش أرباحها، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات ليس فقط في الهند، ولكن أيضًا على المستوى العالمي.

يأتي الإعلان عن التعريفات المتبادلة بعد تقارير أخرى تفيد بأن آبل ستواجه تعريفة جديدة بنسبة 10% على المنتجات المستوردة من الصين إلى الولايات المتحدة، وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار أجهزة آيفون وآيباد وماك بوك داخل الولايات المتحدة.

وقد جاء إعلان ترامب بعد فترة وجيزة من دخول تعريفات جديدة بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك حيز التنفيذ، وفي الوقت نفسه تم مضاعفة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية إلى 20%.

وتسلط هذه التطورات الضوء على التوترات التجارية المستمرة وتأثيرها المحتمل على سلاسل التوريد العالمية واستراتيجيات تسعير المنتجات للمستهلكين.