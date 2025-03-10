شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف أبعاد iPhone 17 Air.. تصميم نحيف وشاشة مماثلة لـ iPhone 16 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر التسريبات حول هاتف iPhone 17 Air المرتقب في الكشف عن مزيد من التفاصيل، حيث تشير أحدث المعلومات إلى أنه سيكون أنحف هواتف آبل منذ سنوات، مع تصميم مستوحى من طرازات Pro Max السابقة، ومن المتوقع أن يبلغ سمك الهاتف 5.5 ملم فقط، بينما سيتطابق طوله وعرضه مع هاتف iPhone 17 Pro Max. في حال صحة هذه المعلومات، سيكون iPhone 17 Air أنحف بمقدار 0.34 ملم من هاتف Samsung Galaxy S25 Edge، المتوقع إطلاقه الشهر المقبل.

أبعاد iPhone 17 Air المتوقعة

كشف المُسرب الشهير Ice Universe عبر منصة X (المعروفة سابقًا باسم تويتر) أن هاتف iPhone 17 Air سيحمل نفس الطول، العرض، وحجم الشاشة الخاص بهاتف iPhone 17 Pro Max.

ووفقًا لهذه المعلومات، فإن أبعاد iPhone 17 Air وiPhone 17 Pro Max ستكون مماثلة تقريبًا لهاتف iPhone 16 Pro Max، باستثناء السمك.

بناءً على هذه التسريبات، فإن الهاتف سيأتي بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.9 بوصة، أي أكبر بمقدار 0.2 ملم من الشاشة المتوقعة لهاتف iPhone 16 Plus، والذي يُفترض أن يحل iPhone 17 Air محله لاحقًا هذا العام.

كما أشار التسريب إلى أن الهاتف الجديد سيحتوي على إطارات شاشة نحيفة للغاية مماثلة لتلك الموجودة في iPhone 16 Pro Max، ما يمنح المستخدمين تجربة عرض أكثر انسيابية وحداثة.

تصميم فائق النحافة مع كاميرا خلفية واحدة

أحد أبرز الاختلافات بين iPhone 17 Air والطرازات الأخرى في السلسلة هو سمكه فائق النحافة، حيث سيكون بسمك 5.5 ملم فقط، مما يجعله أقل سماكة بكثير من iPhone 17 Pro Max الذي يقال إن سمكه 8.7 ملم. لكن هذا التصميم النحيف قد يكون على حساب بعض الميزات، حيث يُتوقع أن يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية واحدة فقط، في حين أن الطرازات الرائدة مثل iPhone 17 Pro Max ستحتوي على ثلاث كاميرات خلفية.

إطار مصنوع من التيتانيوم بدلاً من الألمنيوم

أفادت تقارير حديثة بأن طرازات iPhone 17 وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max ستأتي بإطار مصنوع من الألمنيوم، حيث تعتمد آبل هذه المادة في إطارات الطرازات العادية منذ عدة سنوات، بينما انتقلت إلى التيتانيوم في الطرازات الاحترافية مع iPhone 15 Pro، ولكن iPhone 17 Air قد يكون استثناءً، حيث تُشير التسريبات إلى أنه سيأتي بإطار من التيتانيوم، مما يمنحه مظهرًا أكثر تميزًا ومتانةً مقارنةً بالطرازات القياسية.

بطارية أصغر وإلغاء منفذ شريحة SIM التقليدية

نظرًا لأن آبل تهدف إلى جعل iPhone 17 Air أنحف هاتف في السلسلة، فمن المتوقع أن يأتي ببطارية أصغر حجمًا مقارنةً بالموديلات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، ذكرت بعض التقارير أن آبل تخطط لإزالة منفذ شريحة SIM التقليدي بالكامل من هذا الهاتف، مما يعني أنه سيكون eSIM-only على مستوى العالم، تمامًا مثل بعض الطرازات الرائدة الحديثة من الشركة.

موعد الإطلاق والمزيد من التفاصيل قريبًا

مع استمرار التسريبات، من المتوقع ظهور مزيد من التفاصيل حول iPhone 17 Air خلال الأشهر المقبلة، قبل الكشف الرسمي عنه في مؤتمر آبل السنوي في سبتمبر 2025، ومع هذه التغييرات الكبيرة في التصميم، يتطلع عشاق آبل إلى رؤية ما ستقدمه الشركة في هاتفها الأكثر نحافة حتى الآن.