شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول أيفون قابل للطي من أبل سعره سيصل إلى 2500 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لدخول سوق الهواتف القابلة للطي لأول مرة، مع توقعات بأن يكون هاتفها القادم من الفئة الفاخرة وبسعر قد يصل إلى 2500 دولار، المحلل التقني الشهير مينجتشي كو كشف تفاصيل جديدة حول تصميم الجهاز، مواصفاته، وسعره المتوقع، بالإضافة إلى جدول تطويره وإطلاقه.

تصميم ومواصفات الهاتف القابل للطي

بحسب كو، سيتبع هاتف آبل القابل للطي تصميمًا على شكل كتاب، حيث سيحتوي على شاشة داخلية رئيسية بحجم 7.8 بوصة بدون تجاعيد، إلى جانب شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة.

وعند طي الجهاز، سيبلغ سمكه بين 9 و9.5 ملم، بينما سيكون بسماكة تتراوح بين 4.5 و4.8 ملم عند فتحه بالكامل، مما يجعله أحد أنحف الهواتف القابلة للطي في السوق.

سيتميز الهاتف بمفصلة متينة تجمع بين الفولاذ المقاوم للصدأ وسبيكة التيتانيوم، في حين سيتم تصنيع الهيكل الخارجي بالكامل من التيتانيوم لمنح الجهاز مزيدًا من الفخامة والمتانة.

ومن حيث الكاميرات، من المتوقع أن يتضمن الجهاز كاميرتين خلفيتين وعدسة أمامية تدعم أوضاع التصوير سواء كان الهاتف مطويًا أو مفتوحًا.

أما بالنسبة لنظام الأمان، فمن المتوقع أن تعتمد آبل على مستشعر بصمة الأصبع (Touch ID) مدمجًا في الزر الجانبي، بدلًا من تقنية التعرف على الوجه (Face ID)، وذلك بسبب التحديات التي تواجهها الشركة في دمج هذه التقنية داخل هاتف رقيق للغاية.

سيتم تسويق الهاتف على أنه “هاتف ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي بشكل حقيقي”، حيث سيركز على التكامل بين التطبيقات المختلفة ودعم التشغيل المتعدد المهام، مثل القدرة على التفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي أثناء استخدام تطبيقات أخرى مثل الخرائط أو المتصفح.

التسعير والموقع في السوق

من المتوقع أن يتم طرح أول آيفون قابل للطي بسعر يتراوح بين 2000 و2500 دولار أمريكي، ما يجعله من بين الهواتف الأغلى في تاريخ الشركة، ورغم هذا السعر المرتفع، يعتقد المحللون أن الهاتف سيحظى باهتمام كبير بين محبي آبل، لا سيما إذا نجحت الشركة في تقديم منتج متين وعالي الجودة يتفوق على المنافسين الحاليين .

الجدول الزمني للإطلاق والتصنيع

وفقًا لكو، تخطط آبل للانتهاء من تحديد المواصفات النهائية للهاتف القابل للطي بحلول الربع الثاني من عام 2025، على أن تبدأ عمليات التطوير والاختبار خلال الربع الثالث من نفس العام.

أما الإنتاج الضخم فمن المتوقع أن ينطلق بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع توقعات بأن تصل الشحنات الأولية إلى ما بين 3 و5 ملايين وحدة في السنة الأولى.

أما الجيل الثاني من هواتف آبل القابلة للطي، فمن المتوقع أن يتم طرحه في النصف الثاني من عام 2027، ما قد يساهم في رفع إجمالي شحنات الهواتف القابلة للطي من آبل إلى 20 مليون وحدة بحلول نهاية 2027.

ومع ذلك، يشير كو إلى أن تعقيد تصميم الجيل الأول من الهاتف قد يحد من كميات الإنتاج في البداية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب وصعوبة التوفر في الأسواق.

مع دخول آبل سوق الهواتف القابلة للطي، يبدو أن الشركة تستعد لتقديم تجربة جديدة تجمع بين الأناقة، الأداء القوي، والاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعي. ورغم السعر المرتفع المتوقع، فإن الهاتف الجديد قد يشكل نقطة تحول في سوق الهواتف الذكية، خاصة إذا تمكنت آبل من معالجة تحديات التصميم وضمان جودة المنتج كما اعتادت في إصداراتها السابقة.