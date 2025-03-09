شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 نساء مؤثرات غيرن عالم التكنولوجيا للأفضل.. تعرف عليهن والان مع تفاصيل الخبر

هيمن الرجال على صناعة التكنولوجيا، لكن النساء قدمن إسهامات استثنائية تركت بصمة لا تمحى في هذا المجال، من برمجة الكمبيوتر إلى قيادة بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، كان لهن دور حاسم في تشكيل المستقبل.

بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي 2025، نسلط الضوء على عشر شخصيات نسائية كان لهن تأثير كبير في عالم التكنولوجيا وإنجازاتهن الرائدة.

أدا لوفليس - أول مبرمجة في التاريخ

تعتبر أدا لوفليس، ابنة الشاعر اللورد بايرون، أول مبرمجة كمبيوتر في العالم، عملت في منتصف القرن التاسع عشر مع تشارلز باباج على "المحرك التحليلي"، وكتبت أول خوارزمية مخصصة للمعالجة الآلية، مما وضع أساسات علوم الحوسبة الحديثة.

جريس هوبر - رائدة البرمجيات

كانت جريس هوبر من أوائل رواد البرمجة، حيث طورت أول "مترجم برمجي" لتحويل التعليمات المكتوبة إلى رمز برمجي يمكن للكمبيوتر فهمه، كما لعبت دورًا رئيسيًا في تطوير لغة COBOL، التي لا تزال مستخدمة في أنظمة الأعمال والحكومات.

راديا بيرلمان - "أم الإنترنت"

طورت راديا بيرلمان بروتوكول "شجرة الامتداد" (STP)، وهو عنصر أساسي في تصميم الشبكات الحديثة، وقد ساهمت ابتكاراتها في تقنيات التوجيه والأمان في تشكيل بنية الإنترنت كما نعرفها اليوم.

شيريل ساندبرج - قائدة في عالم التكنولوجيا

شغلت شيريل ساندبرج منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في "ميتا" "فيسبوك سابقًا"، وساعدت في تحويلها إلى واحدة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم، وهي من أبرز المدافعات عن تمكين النساء في القيادة، كما أوضحت في كتابها الشهير Lean In.

سوزان وجسيكي - العقل المدبر وراء يوتيوب

تولت سوزان وجسيكي منصب الرئيس التنفيذي ليوتيوب من 2014 حتى 2023، وأشرفت على نموه ليصبح أكبر منصة لمشاركة الفيديوهات عالميًا، كما كانت جزءًا أساسيًا من تطوير "جوجل آدسنس"، الذي غيّر مفهوم الإعلانات عبر الإنترنت.

فاي-فاي لي - رائدة في الذكاء الاصطناعي

تُعد الدكتورة فاي-فاي لي من أبرز العلماء في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قادت مشروع ImageNet، الذي ساعد في تطوير قدرات التعرف على الصور في التعلم الآلي، كما أنها من مؤسسي AI4ALL، وهي منظمة تهدف إلى تعزيز التنوع في مجال الذكاء الاصطناعي.

جيني رومتي - الرئيسة التنفيذية السابقة لـ IBM

كانت جيني رومتي أول امرأة تتولى رئاسة IBM، حيث قادت تحول الشركة نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وساهمت في تطوير "واتسون"، نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ IBM، والذي يستخدم في مجالات مثل الرعاية الصحية والأعمال والأمن السيبراني.

سافرا كاتز - القوة الدافعة وراء أوراكل

تتولى سافرا كاتز منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أوراكل"، حيث لعبت دورًا حاسمًا في استراتيجيات الاستحواذ ونمو الأعمال، وخاصة في مجالات الحوسبة السحابية والبرمجيات المؤسسية.

آن وجسيكي - مبتكرة في مجال التكنولوجيا الحيوية

آن وجسيكي هي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة 23andMe، التي أحدثت ثورة في الوصول إلى المعلومات الجينية الشخصية، جعلت شركتها الاختبارات الجينية أكثر سهولة، مما أتاح للناس اكتشاف أصولهم الصحية والجينية.

رشما سوجاني - داعمة للمرأة في التقنية

أسست رشما سوجاني منظمة Girls Who Code، التي تهدف إلى سد الفجوة بين الجنسين في مجال التكنولوجيا، بفضل جهودها، أتيحت الفرصة لآلاف الفتيات لتعلم البرمجة والسعي وراء وظائف في قطاع التكنولوجيا.

إرث مستمر من الإبداع والابتكار

أحدثت هؤلاء النساء ثورة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والشبكات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتكنولوجيا الحيوية، والبرمجيات، وفتحن الأبواب للأجيال القادمة من النساء في التكنولوجيا، وبينما نحتفل بيوم المرأة 2025، من المهم الاستمرار في دعم وتمكين المرأة في هذا المجال لضمان استمرار الابتكار والتقدم.