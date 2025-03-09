تكنولوجيا: Samsung تؤكد أن Galaxy S25 Edge لن يكون سهل الكسر رغم نحافته

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Samsung عن تفاصيل جديدة حول هاتف Galaxy S25 Edge المنتظر، مؤكدة أن تصميمه النحيف لن يؤثر على متانته. تم نشر هذا الخبر في 7 مارس 2025، قبل الكشف الرسمي عن الجهاز المقرر في أبريل 2025. يأتي هذا الإعلان بعد تسريبات سابقة أشارت إلى أن الهاتف سيبلغ سمكه 5.84 ملم فقط، مما أثار تساؤلات حول قدرته على تحمل الاستخدام اليومي.

وفقًا لتصريحات أنيكا بيزون، مديرة التسويق في Samsung بالمملكة المتحدة، لموقع TechRadar، فإن الشركة تعمل على تقديم “شيء جديد ومثير” من حيث المتانة. لم تؤكد بيزون استخدام مادة السيراميك بشكل صريح، لكنها تلمح إلى ابتكار يعزز مقاومة الهاتف، مما يتماشى مع شائعات سابقة عن ظهر من السيراميك بدلاً من الزجاج المستخدم في Galaxy S25 وS25+. يُعتقد أن هذا الخيار سيجعل الهاتف أكثر مقاومة للخدوش والكسور، على الرغم من أن السيراميك قد يزيد من وزنه مقارنةً بالزجاج.

من حيث المواصفات، تشير التسريبات إلى أن Galaxy S25 Edge سيحتوي على شاشة بقياس 6.656 بوصة تقريبًا، بإطارات نحيفة مشابهة لتلك في S25 Ultra، ومعالج Snapdragon 8 Elite القوي. كما يُتوقع أن يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، مع بطارية بسعة 3900 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 25 واط. يبلغ وزن الجهاز حوالي 162 غرامًا، وهو أخف من طراز S25+، مما يعزز جاذبيته كخيار نحيف وخفيف.

لم يُحدد السعر الرسمي بعد، لكن المصادر تشير إلى أنه سيكون قريبًا من سعر Galaxy S25+ (حوالي 1000 دولار أمريكي)، مما يضعه بين S25 الأساسي وS25 Ultra من حيث التكلفة. يبدو أن Samsung تهدف من خلال هذا الطراز إلى المنافسة في سوق الهواتف النحيفة للغاية، مثل iPhone 17 Air المتوقع من Apple، مع التركيز على الجمع بين الأناقة والمتانة.

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