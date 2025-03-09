تكنولوجيا: Poco F7 Ultra يظهر في اختبارات Geekbench بالمعالج Snapdragon 8 Elite وذاكرة 16 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب حديث أن هاتف Poco F7 Ultra، الذي يُعد الإصدار الأحدث في سلسلة F الرئيسية من Poco، ظهر في اختبار Geekbench AI. يأتي هذا بعد إطلاق Poco F6 وF6 Pro في مايو 2024، مما يشير إلى قرب تجديد السلسلة. سبق أن أُشيع أن Poco ستُدخل طرازًا يحمل اسم “Ultra” لأول مرة هذا العام، وهو ما يتأكد الآن مع F7 Ultra.

تم رصد الهاتف في اختبار Geekbench AI برقم الطراز 24122RKC7G، وهو الرقم الذي أُكد سابقًا أنه يخص Poco F7 Ultra عندما حصل على شهادة البيع في إندونيسيا في يناير 2025. الحرف “G” في نهاية الرقم يدل على أن الجهاز موجه للسوق العالمية. يعتمد Poco F7 Ultra على معالج Snapdragon 8 Elite من Qualcomm، وهو ما كشفه الاختبار، حيث جاء النموذج المختبر مزودًا بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت، مع احتمال توفر إصدارات أخرى بذاكرة مختلفة عند الإطلاق. كما سيعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهة HyperOS من Xiaomi منذ اليوم الأول.

سجل الهاتف في اختبار Geekbench AI نتائج بلغت 2667 في الأداء أحادي الدقة (Single Precision)، و2645 في الأداء نصف الدقة (Half Precision)، و4866 في الأداء المكمم (Quantized). ووفقًا لشائعات سابقة، من المتوقع أن يتميز F7 Ultra بشاشة OLED مسطحة بقياس 6.67 بوصة ودقة “2K” مع معدل تحديث 120 هرتز، ومستشعر بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. أما بالنسبة للكاميرات، فقد أشارت الشائعات إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري (OIS)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل بتقريب 2x مع OIS، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل. وفي شائعات أخرى اشارت أن Poco F7 Ultra قد يكون نسخة معاد تسميتها من Redmi K80 Pro، وهو أمر سيتضح مع قرب أو اطلاق الهاتف عالمياً.

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