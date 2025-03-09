شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تؤجل بعض تحسينات الذكاء الاصطناعي في "سيري" إلى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت آبل أن بعض التحسينات التي تعمل عليها لمساعدها الصوتي "سيري" باستخدام الذكاء الاصطناعي ستتأخر حتى عام 2026، بعدما كان من المقرر إطلاقها في 2025.

وقالت الشركة في بيان: "نعمل على تطوير سيري ليصبح أكثر تخصيصًا ووعيًا بالسياق الشخصي، مع القدرة على تنفيذ المهام داخل التطبيقات وعبرها، لكننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق هذه الميزات، ونتوقع طرحها خلال العام المقبل."

لم تكشف آبل عن سبب التأخير، لكنها كانت قد أعلنت العام الماضي عن مجموعة من الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحت اسم "Apple Intelligence"، والتي تضمنت قدرات جديدة مثل إعادة صياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص صناديق البريد المزدحمة.

وكان من بين أكبر التحسينات المخطط لها منح "سيري" القدرة على التنقل بين التطبيقات وإنجاز المهام بناءً على المعلومات المخزنة على أجهزة المستخدمين، مثل استرجاع بودكاست موصى به من صديق أو جلب معلومات رحلة طيران من أحد الأقارب.

وتعمل آبل على بناء بنية تحتية ضخمة للحوسبة السحابية تعتمد على رقاقاتها الخاصة، بهدف تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على نهجها في حماية الخصوصية، وأشارت الشركة إلى أن "سيري" يعالج 1.5 مليار طلب يوميًا.

في المقابل، تسابق المنافسون الزمن لتطوير مساعدين صوتيين أكثر ذكاءً، حيث أضافت جوجل نموذج الذكاء الاصطناعي "Gemini" إلى مساعدها الصوتي العام الماضي، بينما طرحت أمازون مؤخرًا تحديثًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لمساعدها "أليكسا"، متاحًا مجانًا لمشتركي "برايم"، أو مقابل 19.99 دولارًا شهريًا.