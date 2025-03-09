شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلي صيامك.. دونكى كونج 1994 متاحة الآن للعبة على Nintendo Switch Online والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت نينتندو هذا الأسبوع واحدة من أفضل الألعاب الكلاسيكية إلى مكتبة Nintendo Switch Online، وهي لعبة Donkey Kong التي صدرت عام 1994 لجهاز Game Boy.

وتأتي هذه اللعبة المحبوبة جنبًا إلى جنب مع لعبة الألغاز Mario’s Picross التي صدرت عام 1995، وكلاهما متوفر الآن لمشتركي Nintendo Switch Online، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم ماريو في 10 مارس.

مغامرة كلاسيكية تعود من جديد

تعتبر Donkey Kong 1994 بمثابة تطوير للعبة الأركيد الكلاسيكية التي سبقتها، حيث تقدم ما يقرب من 100 مرحلة مليئة بالتحديات، القصة مألوفة لعشاق ماريو، حتى لأولئك الذين لم يلعبوا اللعبة من قبل—دونكي كونغ يختطف الجميلة بولين، وماريو ينطلق في مغامرة لإنقاذها.

عند إصدارها الأصلي، حصلت اللعبة على بعض التحسينات عند تشغيلها على Super Game Boy، ولكن لم يتم نقل هذه الإضافات إلى إصدار Nintendo Switch Online، ومع ذلك، تظل اللعبة تجربة رائعة لمحبي الألعاب الكلاسيكية.

تجربة ألغاز مع Mario’s Picross

أما لعبة Mario’s Picross، فهي تقدم تجربة مختلفة تمامًا، حيث تمنح اللاعبين مئات الألغاز لحلها عبر تكسير المربعات وكشف الصور المخفية تحتها. إنها لعبة مثالية لمحبي الألغاز والتحديات الذهنية.

متاحة الآن على Nintendo Switch Online

يمكن لمشتركي Nintendo Switch Online الاستمتاع بهاتين اللعبتين الكلاسيكيتين الآن على Nintendo Switch. إذا كنت من عشاق ماريو أو من محبي الألعاب الكلاسيكية، فهذا هو الوقت المثالي للانطلاق في مغامرة جديدة قديمة.