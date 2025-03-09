تكنولوجيا: شاومي تسجل جهازًا لوحيًا جديدًا بشحن فائق السرعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي عن جهازي Pad 7 و Pad 7 Pro خلال MWC 2025 كأحدث أجهزة اندرويد اللوحية، لكن يبدو أن السلسلة لم تكتمل بعد. تشير التسريبات إلى أن هناك إصدارًا من فئة Max قيد التطوير، يتميز بمواصفات متقدمة تفتقدها الإصدارات الحالية.

أحد أبرز الميزات المتوقعة هو دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 واط، وهو أعلى معدل شحن قدمته شاومي حتى الآن في أجهزتها اللوحية.

تؤكد وثائق تنظيمية صينية أن الشركة سجلت جهازًا جديدًا برقم الطراز 25032RP42C إلى جانب شاحن MDY-17-EB، والذي يدعم خرج طاقة يصل إلى 20 فولت/6 أمبير.

إذا صحت هذه المعلومات، فسيكون الجهاز الجديد الأسرع شحنًا ضمن فئة أجهزة شاومي اللوحية، متجاوزًا Pad 6 Max الذي يدعم شحنًا بقوة 67 واط.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن الجهاز سيحمل بطارية ضخمة بسعة 10,000 مللي أمبير وشاشة بحجم 14 بوصة، يُعتقد أنها ستكون من نوع OLED، وهي المرة الأولى التي تعتمد فيها شاومي هذه التقنية في سلسلة Pad.

بناءً على هذه المواصفات، قد يكون هذا الجهاز واحدًا من أكثر الأجهزة اللوحية الفاخرة التي تقدمها شاومي في عام 2025.

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