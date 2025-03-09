تكنولوجيا: Asus تطلق شاشة ROG Strix XG27UCDMG بمعدل تحديث 240 هرتز ولوحة Samsung QD-OLED بدقة 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ASUS عن شاشة الألعاب الجديدة ROG Strix OLED XG27UCDMG، والتي تأتي بلوحة QD-OLED مقاس 26.5 بوصة بدقة 4K، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات اللاعبين التنافسيين الذين يبحثون عن معدلات تحديث مرتفعة وأوقات استجابة منخفضة.

تتميز الشاشة بدقة 3840 × 2160 بكسل ومعدل تحديث 240 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية حادة وسلسة. كما تدعم وقت استجابة فائق السرعة يبلغ 0.03 مللي ثانية (GTG) لتقليل ضبابية الحركة، بالإضافة إلى توافقها مع G-Sync و FreeSync Premium Pro لضمان أداء سلس ومتغير التحديث.

تأتي الشاشة بلوحة QD-OLED من الجيل الرابع من سامسونج، وتدعم نطاق ألوان واسع يغطي 99% من مساحة ألوان DCI-P3 و145% من sRGB، مع شهادة VESA DisplayHDR 400 True Black لضمان تباين عالي وألوان دقيقة. كما أضافت ASUS تقنية OLED Care Pro مع مستشعر قرب يعمل على تعتيم الشاشة تلقائيًا عند عدم الاستخدام لتقليل مخاطر احتراق البيكسلات.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية OLED Anti-Flicker 2.0 على تقليل الوميض مع الحفاظ على مستوى السطوع.

ومن ناحية التوصيل، تضم الشاشة منفذي HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4 (DSC)، بالإضافة إلى منفذ USB-C يدعم الشحن بقوة 90 واط. كما تحتوي على موزع USB مع ثلاثة منافذ USB 3.2 Gen 1 من نوع Type-A لتعزيز الاتصال بالأجهزة المختلفة.

توفر الشاشة ميزات مخصصة للألعاب مثل GamePlus، التي تضيف عناصر مساعدة مثل التصويب الزائد (Crosshairs) والمؤقتات وعدادات معدل الإطارات، إلى جانب تقنية GameVisual التي تقدم أوضاع عرض محسنة لأنواع الألعاب المختلفة عبر ضبط الألوان والتباين والسطوع.

كما تتضمن Shadow Boost لتحسين الرؤية في المناطق المظلمة، وتقنية ELMB (طمس الحركة المنخفضة المتطرف) لتقليل الظلال.

تدعم الشاشة معايير VESA AdaptiveSync Display 240Hz، وتأتي مع تقنيات حماية العين مثل تقليل الضوء الأزرق المعتمد.

كما زودت ASUS الشاشة بمشتتات حرارية مخصصة لتحسين الأداء الحراري. يدعم الحامل التعديلات في الارتفاع، والإمالة، والدوران، والمحور، مع توافق مع حامل VESA (100×100 مم).

حتى الآن، أعلنت ASUS عن الشاشة في الصين فقط، حيث تتوفر بسعر 6499 يوان (حوالي 899 دولارًا) عبر JD.com، بينما لم يتم تأكيد التوفر العالمي بعد.

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