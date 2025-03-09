شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من وحي مسلسل "أثينا".. كيف تحمي نفسك من الابتزاز الرقمي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُسلط مسلسل "أثينا" الضوء على مخاطر التكنولوجيا الحديثة، لا سيما فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها النفسية، ومن أبرز القضايا التي يناقشها المسلسل هي الابتزاز الرقمي، وهي مشكلة متنامية في العصر الرقمي، حيث يُستغل المستخدمون عبر الإنترنت بطرق مختلفة، سواء من خلال تهديدات بنشر معلومات خاصة، أو استغلالهم نفسيًا وماديًا، لذا، من المهم معرفة كيفية حماية أنفسنا من هذه التهديدات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن الرقمي.

حيث يقدم مسلسل "أثينا" رؤية درامية لمخاطر التكنولوجيا الحديثة، لكنه يعكس واقعًا حقيقيًا يعيشه الكثيرون يوميًا، فمع ازدياد انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الضروري أن يكون لدى كل فرد وعي كافٍ لحماية نفسه من التهديدات الرقمية، وعلى رأسها الابتزاز الرقمي، عبر اتخاذ تدابير الأمان الرقمي والحذر من المخاطر المحتملة، يمكننا تقليل فرص الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، وضمان تجربة إنترنت أكثر أمانًا وثقة.

ما هو الابتزاز الرقمي؟

الابتزاز الرقمي هو عملية تهديد أو إجبار شخص ما على تنفيذ مطالب معينة، مثل دفع أموال أو القيام بأفعال غير مرغوبة، تحت ضغط نشر معلومات حساسة، سواء كانت صورًا شخصية، محادثات خاصة، أو حتى بيانات مالية. قد يأتي التهديد من شخص مجهول أو من أحد المعارف الذي استغل الثقة الممنوحة له.

تتنوع أساليب الابتزاز الرقمي، فهناك من يستخدم الهندسة الاجتماعية لجمع المعلومات عن الضحية بطرق غير مشروعة، وهناك من يخترق الحسابات الرقمية أو يخدع الأفراد للحصول على صور أو معلومات حساسة، كما يعرض مسلسل "أثينا" الذي يبرز كيف يمكن لحساب مجهول التأثير على نفسية الشباب واستغلالهم.

كيف تحمي نفسك من الابتزاز الرقمي؟ 1. تأمين الحسابات والمعلومات الشخصية

أول خطوة للحماية من الابتزاز الرقمي هي تأمين بياناتك على الإنترنت. استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، وفعّل المصادقة الثنائية لتوفير طبقة إضافية من الأمان، تجنب مشاركة معلومات حساسة عبر الإنترنت، حتى مع الأشخاص الذين تثق بهم، لأن التسريبات يمكن أن تحدث بطرق غير متوقعة.

بالإضافة إلى ذلك، راجع إعدادات الخصوصية في حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، قم بتقييد من يمكنه رؤية منشوراتك، وتجنب مشاركة تفاصيل شخصية مثل عنوان منزلك أو معلومات الاتصال على المنصات العامة.

2. الحذر من الغرباء والعروض المغرية

في عصر الإنترنت، قد تتلقى رسائل أو عروضًا تبدو مغرية لكنها قد تكون فخًا لاستدراجك. لا تثق بسهولة في الغرباء الذين يطلبون صورًا أو معلومات خاصة، حتى لو بدا أنهم أشخاص محترمون أو يقدمون فرصًا مغرية، ويوضح "أثينا" كيف يمكن للحسابات الوهمية استغلال مشاعر المستخدمين وإيقاعهم في الفخ، وهو ما يحدث يوميًا في الواقع عبر أساليب متعددة.

كما يجب الحذر عند مشاركة الصور أو الفيديوهات الحساسة، حتى في العلاقات العاطفية، لأن هذه المواد يمكن أن تصبح أدوات ضغط إذا ساءت العلاقة لاحقًا.

3. التوعية بمخاطر الهندسة الاجتماعية

الهندسة الاجتماعية هي أسلوب يستخدمه المهاجمون لخداع الضحايا ودفعهم لتسليم معلومات حساسة دون وعي، قد يتم ذلك عبر رسائل بريد إلكتروني تبدو رسمية، أو محادثات ودية عبر مواقع التواصل، لا تفتح روابط مشبوهة أو تحمل مرفقات غير معروفة، خاصة إذا لم تكن متأكدًا من مصدرها.

المسلسل يعكس كيف يمكن للخداع النفسي أن يكون أداة خطيرة، حيث يعتمد المبتزون على استغلال نقاط الضعف العاطفية أو الاجتماعية لضحاياهم. من الضروري أن تكون على دراية بهذه الأساليب حتى لا تقع ضحية لها.

4. ماذا تفعل إذا تعرضت للابتزاز؟

إذا وجدت نفسك في موقف ابتزاز رقمي، فمن المهم أن تحافظ على هدوئك وألا تستجب لمطالب المبتز. لا تدفع أي أموال أو ترسل أي معلومات إضافية، لأن ذلك قد يزيد من احتمالية استمرار التهديد.

احفظ الأدلة، مثل رسائل التهديد أو الحسابات التي تواصلت معك، ثم أبلغ السلطات المختصة أو الجهات الأمنية الإلكترونية، كما يمكنك اللجوء إلى المؤسسات التي تقدم المساعدة لضحايا الابتزاز الرقمي، والتي توفر دعمًا قانونيًا وتقنيًا للتعامل مع المشكلة.

كذلك، لا تتردد في طلب الدعم من الأهل أو الأصدقاء الموثوقين، فالتعامل مع مثل هذه المواقف وحدك قد يزيد من الضغط النفسي، في حين أن تلقي الدعم يمكن أن يساعدك في اتخاذ القرارات الصحيحة لمواجهة المشكلة.