تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف تفاصيل شاشة وكاميرا وتخزين هاتف iPhone 17 Air

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما تستعد سامسونج لإطلاق Galaxy S25 Edge الشهر المقبل، يبدو أن أبل تعمل على هاتف جديد يركز على التصميم النحيف، والمتوقع ظهوره لاحقًا هذا العام. ووفقًا لتسريب جديد، ظهرت ورقة مواصفات مسربة تكشف بعض التفاصيل الأساسية لهاتف iPhone 17 Air.

بحسب المعلومات التي شاركها Olexda، سيأتي الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.7 بوصة، ما يجعله بين iPhone 17 Pro بحجم 6.3 بوصة وiPhone 17 Pro Max بحجم 6.9 بوصة. من المتوقع أيضًا أن يحصل الهاتف على شاشة LTPO بمعدل تحديث 120 هرتز، كما هو الحال مع باقي طرازات السلسلة.

فيما يخص الكاميرا، يُقال إن الهاتف سيحصل على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية 12 ميجابكسل، مثل iPhone 17 Pro Max.

لكن هناك بعض التحفظات، حيث تشير التسريبات الحالية إلى أن الهاتف قد يأتي بكاميرا خلفية واحدة فقط. كما لم يتضح بعد ما إذا كان المستشعر 48 ميجابكسل هو نفسه الموجود في الطرازات الأخرى أو نسخة أصغر مثل تلك في iPhone 16E.

أما من ناحية التخزين، فمن المتوقع أن يبدأ الهاتف بسعة 128 جيجابايت كخيار أساسي، وهو أمر متوقع نظرًا لأن iPhone 16 Pro يبدأ بنفس السعة. ومع ذلك، قد يشير ذلك إلى أن الهاتف سيكون بسعر أقل من طراز Pro الذي يبدأ من 999 دولارًا.

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