شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: DOGE تبدأ في طرح روبوت محادثة مخصص لإتمام بعض المهام الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم منح موظفي إدارة الخدمات العامة، التي تدير العقارات الحكومية وبعض جهود تكنولوجيا المعلومات، روبوت محادثة مخصص من إدارة الكفاءة الحكومية DOGE التابعة لإيلون ماسك للمساعدة في أتمتة المهام، وفقًا لتقرير جديد من Wired، مع مذكرة داخلية تخبر العاملين أنه يمكن استخدامه "لصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء نقاط الحديث، وتلخيص النص، وكتابة التعليمات البرمجية".

ويمنح روبوت المحادثة، GSAi، المستخدمين خيارًا من ثلاثة نماذج - Claude Haiku 3.5 (الافتراضي)، و Claude Sonnet 3.5 v2 و Meta Llama 3.2 - ومن المفترض في النهاية استخدامه "لتحليل بيانات العقود والمشتريات"، وفقًا لتقارير Wired.

وتعد GSA هي واحدة من العديد من الوكالات التي تأثرت بتخفيضات الوظائف الجماعية للحكومة الفيدرالية، وقد سرحت حتى الآن ما يزيد عن 1000 عامل، وفقًا لمصادر لـ NPR في تقرير نُشر هذا الأسبوع.

ويشمل ذلك ما يقرب من 90 شخصًا من فرع التكنولوجيا، وفقًا لـ Wired، وفي مذكرات حول برنامج المحادثة الجديد الذي اطلعت عليها مجلة Wired، طُلب من العاملين عدم إدخال "معلومات فيدرالية غير عامة" أو معلومات شخصية أو "معلومات غير سرية خاضعة للرقابة".

وبحسب ما ورد تم اختباره بين مجموعة أصغر الشهر الماضي قبل طرحه على ما يقرب من 1500 عامل لديهم الآن إمكانية الوصول إليه، مع خطط للتوسع في المستقبل.