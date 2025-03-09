شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة العدل الأمريكية: ستظل جوجل مضطرة لتفكيك أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العدل الأمريكية في ملف قدمته، إن شركة جوجل ستظل مضطرة إلى تفكيك أعمالها، مؤكدة بذلك اقتراح الإدارة السابقة بعد أن حكم قاضٍ فيدرالي العام الماضي بأن الشركة أساءت بشكل غير قانوني احتكار صناعة البحث، وكما ذكرت صحيفة واشنطن بوست وصحيفة نيويورك تايمز، فقد أكدت وزارة العدل في ملف جديد أن جوجل ستضطر إلى بيع متصفح كروم.

و عندما جادلت وزارة العدل لصالح بيعه العام الماضي، قالت إن بيع كروم "سيوقف بشكل دائم سيطرة جوجل على نقطة الوصول البحثية المهمة هذه ويسمح لمحركات البحث المنافسة بالقدرة على الوصول إلى المتصفح الذي يعد بالنسبة للعديد من المستخدمين بوابة إلى الإنترنت".

كما أبقت وزارة العدل على اقتراح من عهد بايدن يسعى إلى منع جوجل من دفع أموال لشركات مثل Apple وشركات تصنيع الهواتف الذكية الأخرى وموزيلا لجعل محرك البحث الخاص بها هو الافتراضي على هواتفهم ومتصفحاتهم، ومع ذلك، فقد أزالت اقتراحًا سابقًا من شأنه أن يجبر جوجل على بيع حصصها في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، بعد أن أخبرت أنثروبيك الحكومة أنها بحاجة إلى أموال الشركة لمواصلة العمل.

وبدلاً من حظر استثمارات الذكاء الاصطناعي تمامًا، تريد الحكومة إلزام الشركة بإخطار المسؤولين الفيدراليين والولائيين قبل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن جوجل تستثمر مليار دولار آخر في أنثروبيك.

ومن المتوقع أن تقدم جوجل اقتراحها الخاص لمجموعة نهائية من العلاجات البديلة، وفي الاقتراح السابق الذي قدمته في ديسمبر، قالت الشركة إن العلاجات الأصلية لوزارة العدل "تجاوزت الحدود" وأنها تعكس "أجندة تدخلية" "تتجاوز إلى حد كبير ما يتعلق به قرار المحكمة بالفعل - اتفاقياتها مع الشركاء لتوزيع البحث".

واقترحت جوجل السماح لها بمواصلة دفع أموال لشركاء مثل Apple و Mozilla لتقديم بحث Google، ولكن أيضًا للسماح لهم بتكوين اتفاقيات مع شركاء آخرين عبر منصات مختلفة، ويمكن لشركة Apple، على سبيل المثال، تقديم محركات بحث افتراضية مختلفة لأجهزة iPhone و iPad، وفي الوقت نفسه، يمكن لشركات المتصفح تغيير محركات البحث الافتراضية كل 12 شهرًا.

وكما تشير صحيفة The Post، فإن تقديم وزارة العدل قد يكون مؤشرًا على كيفية تعامل إدارة ترامب مع قضايا مكافحة الاحتكار التي تنطوي على شركات التكنولوجيا، وقد يكون الأمر صارمًا مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل إدارة بايدن على الرغم من دعم قادة التكنولوجيا للرئيس الجديد وسياساته.

تبرعت جوجل لحملة ترامب عندما ترشح العام الماضي وأوقفت مؤخرًا الجهود المبذولة لتوظيف موظفين من خلفيات متنوعة، وقالت إنها "لم تعد تحدد أهداف التوظيف لتحسين التمثيل في قوتها العاملة".

كما استدعى مجلس النواب مؤخرًا شركة ألفابت ورئيسها التنفيذي سوندار بيتشاي للاتصالات بين الشركة وإدارة بايدن فيما يتعلق بـ COVID-19.

سيستمع القاضي أميت ميهتا، القاضي الأصلي الذي حكم بأن جوجل كانت احتكارية و"تصرفت كواحدة للحفاظ على احتكارها"، إلى كل من حلول الحكومة والشركة وسيقرر الحلول النهائية للقضية في أبريل.