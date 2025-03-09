تكنولوجيا: شريحة Apple M3 Ultra تظهر على قاعدة بيانات Geekbench مع Mac Studio الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل عن شريحة M3 Ultra إلى جانب جهاز Mac Studio الجديد، بعدما ترددت شائعات عن إلغائها. وتقدم الشريحة تحسينات كبيرة مقارنة بـ M2 Ultra، مثل زيادة عدد أنوية المعالجة المركزية ودعم 512 جيجابايت من الذاكرة الموحدة.

تكشف اختبارات Geekbench 6.4 عن أداء M3 Ultra مقارنة بسابقه. فقد سجلت الشريحة 3,262 نقطة في الأداء أحادي النواة و28,333 نقطة في الأداء متعدد الأنوية، متفوقة على M2 Ultra بنسبة 20% و30% على التوالي. يعود هذا التحسن إلى زيادة سرعة التردد إلى 4.05 جيجاهرتز وتحسينات معمارية.

أما في أداء الرسومات، فبلغت الزيادة 13% فقط وفق اختبار Metal، حيث سجلت الشريحة 259,277 نقطة مقارنة بـ 229,348 لـ M2 Ultra. في اختبار OpenCL، ارتفع الأداء بنسبة 9% ليصل إلى 147,719 نقطة.

وبمقارنة M3 Ultra مع شريحة Ryzen AI Max+ 395 من AMD، يتفوق معالج أبل بنسبة 9% في الأداء أحادي النواة، و33% في الأداء متعدد الأنوية، و63% في أداء الرسوميات. رغم ذلك، تقدم بعض الأجهزة المنافسة، مثل Halo Strix، مواصفات قوية بسعر أقل، مما يضع تحديًا أمام أبل في سوق المحترفين.

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