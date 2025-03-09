تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن Xiaomi Watch 3 Pro كساعة ذكية فاخرة بشحن سريع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق ساعة Xiaomi S4 عالميًا، يبدو أن الشركة تعمل بالفعل على إصدار أحدث قد يكون مناسبًا للأعمال وليس مجرد جهاز يركز على اللياقة البدنية.

وفقًا لشهادة 3C، سيدعم الإصدار الجديد تقنية eSIM، ما يشير إلى أنه قد يكون خليفة لـ Watch 2 Pro أو حتى إصدارًا جديدًا من Watch S5. ومع ذلك، يتشابه رقم طرازه (M2426W1) بشكل لافت مع S4 (M2424W1)، مما قد يعني أنه مجرد ترقية طفيفة على الإصدار الحالي.

تشير المعلومات إلى أن الساعة الجديدة ستدعم الشحن السريع بقوة 10 واط (5V/2A) باستخدام الملحق M2249ACD1، وهو تحسين واضح مقارنة بمنافستها OnePlus Watch 3 التي تدعم 7.5 واط فقط.

قد يتم الكشف عن هذه الساعة جنبًا إلى جنب مع جهاز لوحي جديد من شاومي، يُشاع أنه سيأتي بشاشة OLED، بالإضافة إلى هاتف ذكي قابل للطي من الشركة.

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