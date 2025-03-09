علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: نموذج Gemini الجديد سيستخدم سجل البحث لتحسين التخصيص

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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  • تكنولوجيا: نموذج Gemini الجديد سيستخدم سجل البحث لتحسين التخصيص 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل جوجل على تطوير نموذج جديد من Gemini، سيعتمد على سجل البحث لتقديم تجربة تخصيص أفضل. جاء هذا الكشف من خلال تحليل للإصدار التجريبي الأحدث من تطبيق جوجل.

كما توضح لقطات الشاشة، سيُطلق على هذه الميزة اسم Gemini مع السياق الشخصي أو ببساطة “التخصيص” ضمن قائمة اختيار النماذج.

يبدو أنها ستكون ميزة اختيارية في البداية، حيث يمكن للمستخدم تفعيلها للحصول على “مساعدة مخصصة بناءً على سجل بحث جوجل”. وتؤكد جوجل أن هذا النموذج فقط، وليس Gemini بالكامل، هو الذي سيتصل بسجل البحث في حال الموافقة على ذلك.

عند استخدام النموذج، يمكن أيضًا فصله عن سجل البحث في أي وقت، وفقًا لما يظهر في إحدى اللقطات. يبدو أن هذا النموذج يقدم نتائج دقيقة بناءً على سجل البحث، خاصة عند طرح أسئلة مباشرة مثل عرض السجل أو الاستفسار عن موضوعات بحثت عنها سابقًا.

لكن الفائدة الأكبر ستكون إذا تمكن من دمج تاريخ البحث في إجاباته على الأسئلة العامة، مما يسمح له بفهم المستخدم بشكل أفضل وتقديم ردود مخصصة.

حتى الآن، لم تعلن جوجل رسميًا عن موعد إطلاق النموذج، لكن من المتوقع أن يتم ذلك قريبًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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