تكنولوجيا: أبل تنتصر في قضية AliveCor وتتفادى حظر Apple Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - واجهت أبل نزاعًا قانونيًا مع شركة Health Tech AliveCor بشأن براءات اختراع تتعلق بميزة تخطيط القلب (EKG) في Apple Watch، وهو نزاع كان من الممكن أن يؤدي إلى حظر استيراد الساعة الذكية في الولايات المتحدة. لكن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية حكمت لصالح أبل، ما أنهى القضية لصالح الشركة.

أكدت المحكمة قرار مجلس محاكمة البراءات (PTAB) التابع لمكتب براءات الاختراع الأمريكي، الذي اعتبر أن براءات اختراع AliveCor محل النزاع غير قابلة للتسجيل، مما ألغى الأساس القانوني للحظر الذي أوصت به لجنة التجارة الدولية (ITC).

وقد عبرت أبل عن امتنانها لقرار المحكمة، مشددة على التزامها بتطوير ميزات الصحة والسلامة في منتجاتها. في المقابل، أبدت AliveCor خيبة أملها، معتبرة أن القرار يمثل تهديدًا للابتكار والمنافسة العادلة، وأكدت استمرارها في البحث عن خيارات قانونية أخرى، بما في ذلك الطعون المحتملة.

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